Biståndshandläggare socialpsykiatri, Vikariat
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-29
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Välkommen till oss
Hos oss blir du en del av Beställarenheten socialpsykiatri, som består av 33 handläggare, varav en uppsökare. Verksamheten leds av tre enhetschefer och en områdeschef.
Nu söker vi dig som vill ta dig an ett vikariat på cirka ett år och bli en del av en engagerad och utvecklingsinriktad verksamhet där du har möjlighet att göra skillnad varje dag.
Vi erbjuder
Hos oss möts du av kompetenta och engagerade kollegor som trivs tillsammans och har roligt på jobbet. Vi präglas av struktur, god arbetsmiljö och ett starkt engagemang för utvecklingsarbete.
Vi arbetar bland annat med MI, bemötande och övrig regelbunden metodutveckling på enheten. Som ny medarbetare hos oss får du en mentor som stöttar dig i din introduktion.
I vår grupp har vi höga ambitioner och vill ständigt utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör. Det nära ledarskapet präglas av prestigelöshet och hög tillit till medarbetarna med hög delaktighet och möjlighet till inflytande.
Läs gärna om Stockholm stads förmåner här.
Din roll
Som socionom och biståndshandläggare får du möjlighet att arbeta med individen i centrum och göra verklig skillnad i människors vardag. Rollen är både meningsfull, varierande och utvecklande.
Du arbetar med vuxna som är i behov av stödinsatser i sin vardag. Med den enskildes behov i fokus utreder du behov av insatser enligt SoL och följer upp beslutade insatser. I uppdraget ingår att möta den enskilde och dennes anhöriga samt att samverka med andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för rätt stöd. Du blir också en del av enhetens utvecklingsarbete och bidrar till att utveckla verksamheten.
Utredningsarbetet genomförs med stöd av utrednings- och uppföljningssystemet DUR. Du ansvarar för att genomföra rättssäkra utredningar och för att skriva yttranden med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rättspraxis.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
Socionomexamen
Erfarenhet av biståndsbedömning/målgruppen
Mycket god datavana
Mycket goda kunskaper i svenska både skriftligt och muntligt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av Stockholms Stad - Paraplyet och DUR
Kunskaper i MI, motiverande samtal
Som person är du trygg, flexibel, strukturerad, tydlig och har lätt för att samarbeta. Du har ett respektfullt bemötande mot såväl kollegor, brukare, anhöriga och samarbetspartners. Du bidrar aktivt till en god arbetsmiljö på enheten.Publiceringsdatum2026-06-29Övrig information
Denna rekrytering är för ett vikariat på ca 1 år.
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
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112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Beställarenheten Enskede-Årsta-Vantör sdf Kontakt
Angelica Lindström, områdeschef angelica.lindstrom@stockholm.se Jobbnummer
9983345