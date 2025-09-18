Biståndshandläggare socialpsykiatri/LSS
2025-09-18
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils kommun, Arbete och individ i Kil
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Vi söker en kollega till vårt team för myndighetsutövning gällande vuxna inom enheten Individ- och familjeomsorg.
Nu söker vi dig som vill arbeta med socialpsykiatri och i viss mån även med LSS (vuxen).
Du kommer tillhöra ett team inom Utredningsgruppen på Individ- och familjeomsorgen. Medlemmarna i teamet arbetar med myndighetsutövning gällande LSS, socialpsykiatri, skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation. Gruppen har en Förste socialsekreterare på halvtid som ger stöd och vägledning i arbetet samt extern juridisk handledning. Din roll är mycket viktig och du kommer ha möjlighet att bidra till utveckling av arbetet i teamet och i samverkan med utförarverksamheterna.
På Individ- och familjeomsorgen arbetar vi aktivt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att ge förutsättningar till hållbart arbetsliv. Vi som arbetar i Kil har förmånen att arbeta i en liten kommun med goda pendlingsmöjligheter med både tåg och buss. Vi har en närhet mellan olika professioner, korta beslutsvägar och en lättillgänglig samverkan.
Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner, bland annat semesterväxling, friskvårdtimme, friskvårdsbidrag, flextid och viss möjlighet till distansarbete. Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att i enlighet med gällande lagstiftning, aktuellt rättsläge samt fastställda mål ansvara för att ta emot ansökningar/anmälningar, utreda, bedöma och fatta beslut inom område funktionsnedsättning. Arbetet är självständigt men sker också i tvärproffesionell samverkan både internt och med externa aktörer. Vi har ett kundfokus i vårt arbete och tillämpar IBIC (Individens Behov I Centrum) samt arbetar med att utveckla den enskildes egna förmågor för att de ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetet är varierande och ställer krav på flexibilitet. Vi hjälper varandra kollegialt och tar stöd av vår sakkunniga socialt ansvariga samordnare när det önskas. Dokumentation sker i verksamhetssystemet LifeCare. Kvalifikationer
Socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten.
Du behöver ha en vilja att utvecklas i din yrkesroll och vara nyfiken på att bredda din erfarenhet och kunskap. Du behöver även vilja bidra till god arbetsmiljö samt aktivt delta i utvecklingen av vår verksamhet med nya arbetssätt och metoder som är anpassade till våra kunders behov, omvärldens förutsättningar och samhällets resurser. Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, arbetar lösningsfokuserat och flexibelt samt har god förmåga att fatta beslut. Du ska ha en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vi ser helst att du har tidigare erfarenhet av handläggning inom socialpsykiatri och/eller LSS. Anställningsvillkor
Körkort för bil, manuell.
För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta lite tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
Intervjuer kommer hållas 13-14/10.
Intervjuer kommer hållas 13-14/10.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten.
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Kils kommun, Arbete och individ Kontakt
Sofia Engström, Enhetschef 0554-19961 Jobbnummer
9515779