Biståndshandläggare på Biståndsenheten SoL
2026-02-11
Tillsammans! Med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad- så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna, och drivs att skapa goda möten?
Socialförvaltningen i Järfälla kommun ansvarar för äldreomsorg och funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning består av sju olika delar varav Myndighet äldre och Myndighet funktionsnedsättning ansvarar för myndighetsutövningen. Myndighet funktionsnedsättning består av tre enheter, Biståndsenheten LSS vuxen och assistans, Biståndsenheten LSS barn och unga och Biståndsenheten SOL. Utöver handläggare, har vi även en områdeschef, tre enhetschefer, tre platssamordnare, två handläggare för bostadsanpassningsbidrag, tre gruppledare, en verksamhetsjurist och en verksamhetsutvecklare.
Nu söker vi en medarbetare som är intresserad av att arbeta som handläggare inom vårt verksamhetsområde på Biståndsenheten SoL
Biståndsenheten SoL består av tre handläggare som arbetar på vår mottagning med helt nya ärenden, fem handläggare som arbetar med handläggning inom socialpsykiatri och tre handläggare som arbetar med handläggning inom somatiska funktionedsättningar.
Det skulle vara kul om just du ville bli en del av vår arbetsplats.
Arbetsplatsen kännetecknas av glädje, rätt insats till rätt brukare, utveckling och en god sammanhållning. För oss är det viktigt att du vill utvecklas tillsammans med verksamheten, bidra med din personlighet och erfarenhet samt har förmåga att ta eget ansvar och finna glädje i att hjälpa dina kollegor. För oss är ett gott bemötande och samverkan en självklarhet.
Vår värdegrund är: Med transparens, engagemang och professionalitet möter vi individen med helhetssyn och hållbarhet i fokus.Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Arbetet som handläggare på Biståndsenheten SoL är viktigt, inspirerande och utvecklande. Tillsammans med dina kollegor kommer du att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt SoL och Lagen om riksfärdtjänst.
I arbetet ingår det att du samarbetar med den enskilde, dennes närstående, med kollegor, utförare och andra professioner internt och externt. Du kommer att ges goda möjligheter att påverka och bidra till det utvecklingsarbete som pågår i verksamheten på flera sätt. Du arbetar nära dina kollegor och har god tillgång till arbetsledning och administrativt och juridiskt stöd. Biståndsenheten SoL samarbetar med Biståndsenheten LSS vuxen och Biståndsenheten LSS barn och unga
Vi erbjuder dig:
• Varierande och stimulerande arbetsuppgifter
• Fantastiska kollegor
• En genomtänkt introduktion med nära stöd av gruppledare och kollegor
• Handledning
• Nära juridiskt stöd
• Friskvårdsbidrag
• Distansöverenskommelse
• Semesterväxling
• Årsarbetstid
• Nära till pendeltåg och buss
• Tillgång till Epassi vår förmånsportal
Vid eventuell anställning kommer vi att begära referenser från tidigare arbetsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som kan erbjuda ett tydligt brukarperspektiv och delar synsättet att vi är till för kommunens medborgare.
Du har en socionomexamen eller liknande högskoleutbildning. Eftersom enheten arbetar med IBIC som utredningsmetod i systemet Lifecare handläggare och Lifecare SP för utskrivning av ärenden från sjukhuset, är det meriterande i fall du har erfarenhet av att jobba med det. Erfarenhet av myndighetsutövning Socialtjänstlagen är meriterande. Har du även yrkeserfarenhet med personer med funktionsnedsättning är det också meriterande.
Rollen som handläggare ställer krav på att du är strukturerad, flexibel, självgående och handlar i enlighet med gällande lagstiftning. Du har god samarbetsförmåga samt personlig mognad och en fallenhet för att skapa goda professionella relationer till andra. Du har lätt för att kommunicera i tal och skrift och har kunskap om handläggning och dokumentationsföreskrifterna enligt Socialstyrelsen. Du stimuleras av att vara med och utveckla och förbättra vår verksamhet.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan!
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I denna rekrytering utför vi bakgrundskontroll på alla som går vidare i processen. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske. Vi jobbar utifrån verksamheternas behov och tillsätter därefter. Vi har både digitala och fysiska intervjuer och kontaktar kandidater via angiven mail/mobil.
Läs mer: Jobba i Järfälla! Ersättning
