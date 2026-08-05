Biståndshandläggare inom socialpsykiatri
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2026-08-05
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 38.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Beställarenheten med omsorg om personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri ingår i förvaltningens avdelning för stöd och service. Vi söker en engagerad biståndshandläggare inom socialpsykiatri för en tillsvidareanställning.
Enheten består av 17 biståndshandläggare där 12 handläggare arbetar mot verksamhetsområdet LSS och 5 handläggare arbetar mot verksamhetsområdet socialpsykiatri. Det dagliga arbetet leds av gruppledare. Enhetschef är ytterst ansvarig för personal, kvalitet och budget. Enheten ingår i området myndighet tillsammans med enheten för äldreomsorg och enheterna leds gemensamt av en områdeschef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en arbetsplats i en tillgänglig organisation med korta beslutsvägar och en god sammanhållning. Som nyanställd hos oss har du en introduktionsplan och en mentor under dina första månader i tjänst. För att säkerställa en rättssäker handläggning och som en del i vårt kvalitetsarbete är ärendedragningar en del av vårt arbetssätt. Vi arbetar aktivt med att utveckla vår verksamhet tillsammans mot uppsatta mål och med fokus på vår målgrupp.
Vi erbjuder dig bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt
sommararbetstid, förmånlig tjänstepension och möjlighet att delvis arbeta hemifrån om arbetet tillåter.
Förvaltningskontoret med medborgarkontor är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till tunnelbana och galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping. Gym och simhall finns i närhet till arbetsplatsen och årskort kan köpas till mycket förmånligt pris.
Information om våra förmåner inom Stockholms stad
Din roll
Som biståndshandläggare har du möjligheten att arbeta med individen i centrum. Ditt arbete är mycket betydelsefullt och mångfacetterat då du i dialog med individen och dennes nätverk ska arbeta för att hitta bästa lösningen för hen i vardagslivet.
I arbetet som biståndshandläggare ingår att ta emot ansökan/anmälan, utreda, bedöma behov, fatta beslut och följa upp insatser. Du arbetar i nära samverkan tillsammans med kollegor och gruppledare om vilka insatser som kan beviljas enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det ingår även att göra hembesök. Ditt arbete utgår från den lagstiftning och det kunskapsstöd som finns och du arbetar utifrån en evidensbaserad praktik, det vill säga att du använder de tre kunskapskällorna; brukarnas perspektiv, teoretisk kunskap och beprövade erfarenheter.
Utöver detta kan det tillkomma andra arbetsuppgifter utifrån intresse och inriktning så som att ingå i specialiserade team som driver frågor kopplat till kvalitet och verksamhetsutveckling eller grupper som arbetar med att upprätta rutiner och nya arbetssätt. Om du är rätt person finns stora möjligheter för individuell utveckling inom speciella sakområde utifrån intresse och kompetens där tidigare erfarenhet och kunskap är avgörande för inriktningen.
I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor på enheten, i staden och externa samarbetspartners som till exempel regionen, försäkringskassa, utförare och arbetsförmedling. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har socionomexamen. Du ska ha tidigare arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning. Då dokumentation och journalföring är en stor och viktig del i arbetet behöver du också ha goda kunskaper i svenska, i både tal och i skrift.
För att lyckas i tjänsten arbetar du både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du har en god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus. Vidare har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och är uthållig i ditt arbetssätt. Vi tror på långsiktighet i våra anställningar och därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tror att vi kommer att bli ännu bättre med dig i vårt team och ser fram emot din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-05Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Måsholmstorget 20 (visa karta
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127 48 SKÄRHOLMEN Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Beställarenheten Kontakt
Carin Trygg Monvall, Akademikerförbundet SSR Funktion.SD24.SSRSkarholmen@stockholm.se 08-50824852 Jobbnummer
10023054