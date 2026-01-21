Biståndshandläggare inom funktionshinderomsorg
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?

Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Enheten Myndighet funktionshinder och avgifter inom omsorgsförvaltningen består av enhetschef, samordnare, biståndshandläggare inom funktionshinderomsorg samt avgiftshandläggare.
Organisationen möjliggör en utvecklande arbetsplats där du har nära tillgång till både chef och samordnare för att få stöd och handledning i din tjänst. Vi har våra kontor i ljusa och fräscha lokaler på Expo-området i Värnamo. I samma fastighet finns också några av våra närmsta samverkanspartners: Förebyggande samt Vård och Rehab. Vi söker nu en biståndshandläggare inom funktionshinderomsorg. Inriktningen för tjänsten är LSS-handläggning.
Hos oss får du vara del av en grupp med stort engagemang och som arbetar tillsammans för verksamhetens utveckling. Vi arbetar utifrån arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC) och använder verksamhetssystemet Combine. Som stöd i handläggningsarbetet finns bland annat juridisk handledning att tillgå.
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS: Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare inom funktionshinderomsorg handlägger du främst ärenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och även enligt socialtjänstlagen (SoL). Du utreder, bedömer behov och fattar beslut om insatser till personer med fysiska, psykiska, kognitiva och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt följer upp beslutade insatser. Arbetet innebär många kontakter med brukare, deras anhöriga och ställföreträdare/ombud och samverkan med verkställare och andra samarbetspartners, såväl interna som externa. Tillsammans med dina kollegor på enheten arbetar du för ett gott arbetsklimat och för att säkerställa rättssäkerheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen från Socionomprogrammet, Sociala omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du har god kunskap om för området gällande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter samt om handläggning och dokumentation inom socialtjänstens område. För att lyckas med uppdraget krävs förmåga att inhämta uppgifter, sammanställa, analysera och utvärdera olika handlingsalternativ för att kunna göra bedömningar som leder till välmotiverade beslut. Som person behöver du vara trygg i dig själv, ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du ska kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt vilket också kräver att du är flexibel. Eftersom arbetet innebär många kontakter med olika samarbetspartners behöver du vara relationsskapande och lyhörd. Du behöver kunna uttrycka dig väl i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt, och kunna anpassa din kommunikation till den du har kontakt med. Det är meriterande om du har erfarenhet av verksamhetssystemen Combine, Cosmic Link och arbetssättet IBIC, liksom erfarenhet av handläggning enligt LSS och SoL samt erfarenhet av handläggning av personlig assistans. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
B-körkort erfordras.
Kommungemensam riktlinje medger sporadiskt distansarbete upp till två dagar/vecka om verksamheten tillåter. Distansarbetsavtal upp till 50 % av arbetstiden kan vara möjligt vid längre pendlingsavstånd.
Urval och intervjuer kan ske löpande under rekryteringstiden. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
I Värnamo kommun annonseras alla tillsvidareanställningar på heltid. Om du i stället önskar deltid och verksamheten kan tillgodose en lägre sysselsättningsgrad är det givetvis en möjlighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
