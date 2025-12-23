Biståndshandläggare inom barn med funktionsnedsättning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Verksamhetsområdet vuxen och funktionsnedsättning består av fyra enheter; vuxenenheten, socialpsykiatriska enheten samt två stycken enheter för funktionsnedsättning.
Området leds av en områdeschef, fyra enhetschefer och en gruppledare. Verksamhetsområdet vuxen och funktionsnedsättning är en arbetsplats som kännetecknas av hög trivsel och ett gott arbetsklimat. Vi strävar efter hög tillgänglighet och gott bemötande gentemot våra brukare, samarbetspartners och varandra. Vi uppmuntrar utvecklingsarbete och ser gärna att alla medarbetare är med och bidrar till att förbättra vår verksamhet.
Funktionsnedsättning är indelat i två enheter och består totalt av 16 biståndshandläggare och en administrativ handläggare. Vi söker nu en biståndshandläggare till enheten funktionsnedsättning barn och vuxna då en av våra barnhandläggare nu slutar.
Vi erbjuder
Vi sitter i fräscha lokaler i kontorslandskap med närhet till Karlaplan och rekreationsområdet Djurgården. Vi har flextid, friskvårdsbidrag och tillämpar sommararbetstid.
Din roll
Som biståndshandläggare inom funktionsnedsättning för barn arbetar du med barnets bästa i fokus och utgår alltid från ett tydligt barnrättsperspektiv. Du möter barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år och handlägger ärenden inom både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL).
I rollen som biståndshandläggare ansvarar du för att ta emot ansökningar, genomföra utredningar, bedöma behov och fatta beslut om insatser enligt gällande lagstiftning. Arbetet innefattar även att ge information och vägledning kring de stöd och insatser som finns att tillgå. Uppdraget innebär ett nära samarbete med kollegor inom stadsdelsförvaltningen samt med externa aktörer.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer är likvärdig
Tidigare erfarenhet som biståndshandläggare inom området barn med funktionsnedsättning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Kunskap om stadens dokumentationssystem Paraplyet
Som person är du stabil och har förmåga att hantera pressade situationer som uppstår i arbetet. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, tar initiativ och driver processer vidare på ett självständigt sätt. Du är strukturerad och har förmåga att planera, organisera och prioritera dina arbetsuppgifter. Du är flexibel och har förmåga att styra om arbetsuppgifter utifrån ändrade prioriteringar och omständigheter. Du tycker om att samarbeta och bidrar till gott arbetsklimat genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
