Biståndshandläggare funktionsnedsättning - långt vikariat
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm
2025-11-10
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.

Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning består av en arbetsgrupp på snart 20 medarbetare.
Biståndsenheten för personer med funktionsnedsättning består av en arbetsgrupp på snart 20 medarbetare.
17, och snart 18, medarbetare arbetar som biståndshandläggare och vi är uppdelade i en barn- och en vuxengrupp. På enheten arbetar även en en koordinator som ger stöd till familjer som har barn med funktionsnedsättningar, en gruppledare och en enhetschef.
Du blir en del av en arbetsgrupp som präglas av stort brukarfokus, god stämning, lång erfarenhet, ansvarstagande, generositet och höga ambitioner. Du erbjuds, förutom ett meningsfullt socialt arbete, en introduktion och regelbundet metodstöd tillsammans med dina kollegor. Enheten söker nu en vikarierande biståndshandläggare till vår vuxengrupp. Vi arbetar i fräscha lokaler i Farsta centrum nära till tunnelbana, köpcenter och fina promenadstråk.Dina arbetsuppgifter
Vår målgrupp är personer med funktionsnedsättningar från 0-65 år.
Som biståndshandläggare är dina arbetsuppgifter att utreda och fatta beslut enligt SoL, socialtjänstlagen, och enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning. En viktig del av arbetet är att följa upp beviljade insatser. Vårt uppdrag är att tillgodose den enskildes behov av insatser med syfte att bidra till ökad självständighet utifrån individens förutsättningar. Vi fäster stor vikt vid att den enskildes delaktighet beaktas vid utformningen av insatsen. Vi använder oss av utredningsmetoden DUR.
Som handläggare arbetar du både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du har en god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har en förmåga att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare. Du arbetar bra med komplexa frågor och kan snabbt analysera situationer och fatta beslut. Du har en god samarbetsförmåga, är lyhörd och flexibel. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor på enheten och i staden och externa samarbetspartners som till exempel sjukvård, habilitering, psykiatri och försäkringskassa. I assistansutredningar och komplexa ärenden tillämpar vi medhandläggarskap för en hög rättssäkerhet för den enskilde samt ett stöd för dig som biståndshandläggare.
Du erbjuds ett meningsfullt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter i en verksamhet som ständigt utvecklas utifrån brukarnas och samhällets krav. Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du har god kunskap kring aktuell lagstiftning inom LSS och/eller SoL.
Ditt arbete präglas av brukarfokus, gott bemötande och omdöme och du har lätt för att fatta beslut. Du är kommunikativ och lösningsorienterad i mötet med klienter, du ser möjligheter och är positiv i ditt arbete. Du har god samverkans- och samarbetsförmåga och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du arbetar både självständigt och strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet som myndighetsutövare.Anställningsvillkor
Som anställd i stadsdelsförvaltningen har du flextid, vinter -och sommartid och friskvårdsbidrag.
Anställningen gäller ett vikariat på 17 månader.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Ersättning
