Biståndshandläggare Beställarenhet LSS
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2026-07-03
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Hässelby-Vällingby är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med drygt 78000 invånare. I vår stadsdel har du nära tillgång till bra kommunikationer, stora grönområden och naturreservat.
På Beställarenheten LSS arbetar idag en erfaren och stabil arbetsgrupp bestående av 18
biståndshandläggare, en mentor, en gruppledare och en enhetschef. Vi arbetar med både barn och vuxna som omfattas av någon av personkretsarna i Lagen om stöd och service till vissa funktonshindrade (LSS). Enheten är för närvarande uppdelad i två team där ett team är inriktat på barn och ett team har inriktning mot vuxna från 18 år.
Vi söker nu dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för våra medborgare!
Är du den vi söker? Vill du jobba i en öppen och trevlig arbetsgrupp med arbetsuppgifter där du kan göra skillnad för våra medborgare i störst behov av stöd? Förvaltningshuset är beläget i Hässelby gård nära tunnelbana och bussar.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett spännande arbete och engagerade kollegor där du både får vara med och utveckla dig själv i din yrkesroll men också aktivt är med och utvecklar verksamheten för att på bästa sätt möta våra medborgare i behov av stöd enligt SoL och/eller LSS.
Vi har en tydlig introduktion för alla våra nyanställda som utformas utifrån tidigare erfarenhet och behov hos dig som nyanställd tillsammans med mentor och gruppledare.
I Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning har vi friskvårdsbidrag och möjlighet att nyttja förvaltningens egna gym. Vi har också flexibel arbetstid enligt flextidsavtal, sommartid från maj-sep och möjlighet finns att jobba hemifrån när arbetet tillåter och enligt stadens riktlinjer för hemmaarbete.
Din roll
I din roll som biståndshandläggare på Beställarenheten LSS utgår du främst från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) men även från Socialtjänstlagen (SoL). I ditt uppdrag ingår bland annat att ta emot, utreda, göra bedömning och fatta beslut om insatser enligt LSS och/eller SoL. I rollen kan också ingå att ge råd och informera om vårt arbete. I ditt arbete kommer du att samarbeta både med kollegor på enheten, i stadsdelen och externa samarbetspartner.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete med i en föränderlig miljö där den ena dagen inte är den andra lik!
För denna tjänst krävs det att du har:
• Socionomexamen
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Myndighetsutövning och handläggning enligt LSS,
För att trivas i rollen har du en god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Du har ett professionellt bemötande och förmåga att möta människor i olika livssituationer. Du är självgående i din yrkesroll och trygg i att fatta beslut. Du har förmågan att ta egna initiativ och kan prioritera i ditt arbete. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om dokumentation och administration som utgör stor del av arbetet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga färdigheter och ditt engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2026-07-03Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kompetens inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi utgå ifrån ditt CV och dina svar på urvalsfrågorna.
Vi är nyfikna på dig och ser fram emot din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Beställarenheten LSS, Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning Kontakt
Hellen Wanjiku Herdies, Vision hellen.wanjiku.herdies@stockholm.se 08-50805678 Jobbnummer
9990727