Biståndshandläggare åldreomsorg/LSS
Högsby kommun, Individ och familjeomsorgen / Administratörsjobb / Högsby Visa alla administratörsjobb i Högsby
2026-07-24
, Oskarshamn
, Mönsterås
, Hultsfred
, Nybro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högsby kommun, Individ och familjeomsorgen i Högsby
Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!
Vi har en spännande möjlighet för dig som vill arbeta som biståndshandläggare inom äldreomsorgen samt LSS. Du kommer till en arbetsplats under utveckling till att bli en ännu mer lätt tillgänglig socialtjänst och som organiserar sig mot en verksamhet som har fokus på det förebyggande arbetet.
Vi är ett litet socialkontor där allas kompetenser tas tillvara och där innovativa lösningar och nära samarbete präglar vårt arbete.
Idag finns det tre medarbetare på enheten biståndshandläggare. En av dessa är teamansvarig och har en nyckelroll i att samordna arbetet, vara med i utveckling av vår verksamhet samt fungera som stöd i det dagliga arbetet.
1 plats(er).
Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning mot målgrupperna äldre och personer med funktionsvariation utifrån Socialtjänstlagen och LSS. Du har ett helhetsperspektiv med individens behov i centrum. I rollen samverkar du med bland annat anhöriga, vårdgivare och andra myndigheter som är kopplade till individens behov. Du ansvarar för dokumentation och rättssäker handläggning, beslut i individärenden samt att upprättade riktlinjer och rutiner följs. Du arbetar i ett nära samarbete med andra biståndshandläggare. Du kommer även ha ett nära samarbete med andra professioner både inom och utanför verksamheten. Tjänsten innebär även att du i din roll arbetar utifrån verksamhetens mål och att du är delaktig i arbetet med att se till det bästa för verksamheten och människorna du möter.
Vi arbetar i dokumentationssystemet Viva. Som anställd på Individ- och familjeomsorgen hos oss får du:
• engagerade kollegor
· introduktion och en mentor
· flera personalförmåner, bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, flexavtal, möjlighet till semester- och pensionsväxling. · kompetensutveckling och kontinuerlig handledning.
• Distansarbete när verksamheten tillåter.
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet men det är inget krav. Erfarenhet av att arbeta enligt Individens behov i centrum (IBIC) och andra relevanta påbyggnadsutbildningar är meriterande.
Som person tänker vi att du är bra på att odla goda relationer, är nyfiken, kreativ, vill samverka, är mål- och resultatinriktad, bidrar till arbetsglädje, trygg i dig själv och har en god självinsikt. Du tar ansvar för att ditt arbete samt ser till det bästa när det gäller verksamheten och de människor du möter i tjänsten.
Som person har du förmågan att kunna prioritera när arbetet kräver det eller be om stöd vid behov. Det är viktigt att trivas med samarbetet både inom den egna arbetsgruppen såväl andra verksamheter. Arbetet innefattar många kontaktytor både internt och externt samt dokumentation, därav är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Då resor i tjänsten kan förekomma behöver du även ha B-körkort och vanan att köra bil.
För att komma i fråga för anställning krävs godkänt utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister
Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt svenskt medborgarskap/arbetstillstånd innan tillsättning av tjänsten.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi utan ta kontakt med rekryterande chef för att få veta hur du ska skicka in din ansökan.
Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge endast information som är relevant för den aktuella tjänsten.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Efter överenskommelse, upphör: 2027-01-31 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337146". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högsby Kommun
(org.nr 212000-0688)
Kyrkogatan 11 (visa karta
)
579 80 HÖGSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Högsby kommun, Individ och familjeomsorgen Kontakt
Socialchef
Anna-Karin Jäntti anna-karin.jantti@hogsby.se +46103566001 Jobbnummer
10010537