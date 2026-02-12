Biståndshandläggare äldreomsorg
2026-02-12
Välkommen till Vård- och omsorgskontoret i Sollentuna
Sollentuna är en kommun i utveckling med målet att vara Sveriges mest attraktiva kommun.
På vård- och omsorgskontoret arbetar vi nära våra seniorer och personer med funktionsnedsättning och utgår alltid från deras behov och önskemål. Vi samarbetar med politiken, föreningslivet, pensionärsorganisationer och utförare, och har nyligen gjort en organisatorisk förändring för att skapa ännu tydligare roller och bättre förutsättningar för fortsatt utveckling.
Kontoret består av cirka 100 medarbetare och ansvarar för äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vi är delvis en beställarorganisation och driver även dagverksamhet och seniorträffar i egen regi.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och har ett genuint intresse för äldreomsorg. Hos oss blir du en del av myndighetsavdelningen och bidrar till rättssäkra myndighetsprocesser, där rätt beslut fattas i rätt tid.
Som biståndshandläggare arbetar du med att utreda, bedöma och besluta om insatser enligt socialtjänstlagen. Även handläggning av riksfärdtjänst förekommer. I uppdraget ingår att följa upp beslut gentemot både den enskilde och hemtjänstutförare. Du behöver kunna ge tydlig information, föra strukturerade utredningar och samarbeta med interna och externa aktörer.
Vi söker dig som vill utvecklas tillsammans med verksamheten, bidrar med din kompetens och erfarenhet och som trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med kollegor. Ett gott bemötande och serviceinriktat arbetssätt är avgörande.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet från myndighetsutövning inom äldreomsorg är meriterande. Du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och ha god kunskap om målgruppen. Det är önskvärt att du har erfarenhet av Pulsen Combine och IBIC.
Du samarbetar väl, arbetar strukturerat och kan analysera och lösa problem på ett professionellt sätt.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett tydligt uppdrag, engagerade kollegor och en arbetsplats där utveckling och kvalitet står i fokus. Vi arbetar tillsammans för att göra skillnad i människors vardag och tar tillvara idéer som bidrar till förbättring och lärande.
Välkommen att bli en del av oss.Övrig information
Bakgrundskontroll genomförs på slutkandidat.
Välkommen till Sollentuna - en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Ersättning
