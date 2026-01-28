Biståndshandläggare äldreomsorg
Lidingö Kommun / Administratörsjobb / Lidingö Visa alla administratörsjobb i Lidingö
2026-01-28
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Vi väntar inte på framtiden, genom att lyssna på Lidingöborna och varandra hittar vi utmaningar innan de hittar oss. Tillsammans skapar vi en kultur som både utmanar gamla vanor och värdesätter det som redan fungerar. Är detta något som lockar dig? Då är det till oss du ska komma!
Vi har nu fått möjligheten att starta upp utvecklingsarbeten med nya arbetssätt i omställningen till ny lagstiftning, vi behöver också ersätta en kollega under dennes första tid som ny förälder. Vi behöver därför nu stärka upp vårt team med två biståndshandläggare och söker nu er som vill anta utmaningar tillsammans med oss!
Enheten äldre består av biståndshandläggare som jobbar mot äldre i ordinärt boende och särskilt boende samt några utskrivningsplanerare. På enheten finns även boendesamordnare, avgiftshandläggare, biträdande enhetschefer och enhetschef. Totalt är vi 24 personer som utvecklar vår verksamhet och värnar om vår gemensamma arbetsmiljö utifrån aktivt medarbetarskap och utvecklande ledarskap. Vi satsar mycket på hälsa i staden och har en egen friskvårdslokal samt friskvårdstimme. Vi erbjuder även möjlighet till distansarbete.
Viktigt för oss är:
* Att arbeta tillsammans - teamarbete.
* Att göra skillnad för våra kommuninvånare.
* Att tänka nytt - för våra kunders bästa.
* Möjlighet att utvecklas inom yrkesrollenPubliceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Biståndshandläggarens främsta uppdrag är att arbeta med myndighetsutövning, att utreda, bedöma och fatta beslut enligt Socialtjänstlagen för personer över 65 år. Utöver det är det ett omväxlande arbete i samverkan med både externa och interna samarbetspartners. Vi utreder enligt IBIC i verksamhetssystemet Lifecare. Vi har regelbundna ärendedragningar i grupp och tillämpar mentorskap för nyanställda.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer som likvärdig. Du behärskar svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet utav myndighetsutövning och kännedom om utredningsmetoden IBIC.
Vi ser gärna att du har god kommunikativ förmåga och förmåga att på ett pedagogiskt sätt formulera dig i tal och skrift. Du har hög servicekänsla och arbetar processinriktat, både självständigt och i samarbete med andra. Du är en utvecklingsinriktad person med förmåga att tänka i nya banor samt har ett flexibelt och lösningsorienterat förhållningssätt. Din goda förmåga till nätverkande hjälper dig då du behöver inhämta information för att komma vidare och nå goda resultat i ditt arbete.
I Lidingö stad arbetar vi utifrån värdeorden engagerad, professionell och initiativrik. Vi förväntar oss att du bidrar med att skapa engagemang, har ett professionellt förhållningssätt och att du tar initiativ för att ständigt utveckla dig och verksamheten.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsterna är vikariat om cirka ett år.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C302381". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Äldre och förebyggande stöd Kontakt
Biträdande enhetschef
Leah Hafner leah.hafner@lidingo.se 087313001 Jobbnummer
9708411