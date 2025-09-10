Biståndshandläggare Äldreomsorg
Färgelanda kommun
Färgelanda kommun är en kommun i sydvästra Dalsland med en stor arbetsmarknad inpå knuten. Kommunen erbjuder en rik mångfald av möjligheter, en vacker natur med glittrande sjöar och orörd vildmark, där du kan utöva ett aktivt friluftsliv.
Kommunen som organisation består av ca 500 medarbetare fördelat på tre sektorer; Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling samt en gemensam stab. Tillsammans arbetar vi för att uppnå vår vision om en trygg kommun med tillväxt och livskraft. Detta arbete utför vi med engagemang - företagsamhet - och ett gott bemötande, som är vår värdegrund!
Biståndshandläggare till framtidens äldreomsorg
Socialtjänsten står inför en förändring.
Med den nya socialtjänstlagen i sikte går vi mot en mer förebyggande, tillitsbaserad och helhetsorienterad socialtjänst. Färgelanda kommun vill ligga i framkant. Nu söker vi dig som vill vara med på resan.
Din roll
Som biståndshandläggare i äldreomsorgen blir du en viktig del i omställningen mot en modern socialtjänst där fokus flyttas från enbart insatser till att också omfatta resurser, delaktighet och hållbara lösningar.
Du kommer att:
Utreda och fatta beslut enligt SoL, med särskild tonvikt på IBIC (Individens behov i centrum). Arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande, i linje med nya lagens inriktning. Stärka den enskildes möjlighet till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Bygga lösningar i samverkan med anhöriga, kommunens verksamheter och vård och omsorg. Vara en del av utvecklingsarbetet där vi tillsammans skapar nya arbetssätt för en socialtjänst i tiden.
Vem är du?
Vi söker dig med socionomexamen eller annan likvärdig utbildning. Du är trygg i rollen men nyfiken på nya arbetssätt. Du ser möjligheter i förändring och vill bidra till att omsätta lagstiftningens intentioner i praktiken.
Vi tror att du är:
• Lyhörd och kommunikativ - van att möta människor i olika livssituationer.
• Strukturerad, rättssäker och lösningsorienterad.
• Engagerad i utveckling och innovation inom äldreomsorgen.
B-körkort manuell växellåda krävs. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Därför ska du välja oss
Hos oss får du inte bara en arbetsplats, du får vara med i omställningen av socialtjänsten. Här finns ett starkt engagemang, nära kollegialt stöd och utrymme för att pröva nya arbetssätt.
Vi erbjuder bland annat:
• Flextidsavtal
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet till semesterväxling
• kontinuerlig kompetensutvecklingPubliceringsdatum2025-09-10Om företaget
Omsorgskontoret i Färgelanda är en liten, sammansvetsad enhet med korta beslutsvägar och högt engagemang. Här arbetar vi enligt IBIC och använder dokumentationssystemet Lifecare. Vårt uppdrag är att ge stöd och omsorg till äldre - och nu tar vi steget in i framtiden tillsammans.
Vill du vara med?
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
