Biståndshandläggare
Svalövs kommun, IFO / Administratörsjobb / Svalöv Visa alla administratörsjobb i Svalöv
2026-07-08
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att ge stöd och hjälp till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta situationer. Vårt uppdrag är att skapa trygghet, främja goda levnadsförhållanden och stärka individens självständighet – alltid med människan i centrum.
Inom IFO finns fyra enheter, Utredning och uppföljning, Arbete, integration och välfärd, Myndighetsenheten och Öppenvården. Totalt är det ca 50 medarbetare som arbetar tillsammans för att göra det bra för Svalövs medborgare.
Vilka är vi?
Jo, vi är en engagerad och erfaren arbetsgrupp i en lagom liten kommun med höga ambitioner till förmån för våra medborgare. Vår enhet består av två LSS handläggare, fyra biståndshandhandläggare och två avgiftshandläggare.
Nu söker vi en ny kollega, en biståndshandläggare som kan vikariera då vår nuvarande kollega ska vara tillförordnad chef på enheten. Trivs vi med varandra finns möjligheten till tillsvidaretjänst.
Hos oss får du erfarna och hjälpsamma kollegor som arbetar mot gemensamma mål. Vi vill samarbeta och samverka i vardagen, vi stöttar varandra och utvecklar enheten gemensamt.
Svalövs kommun erbjuder friskvårdstimme varje vecka, friskvårdsbidrag, förtroendetid och kompetensutveckling. Vi har också påbörjat en spännande resa med AI i vår verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Målgruppen är främst äldre personer, men du möter även personer under 65 år. Du ansvarar för hela handläggningsprocessen från ansökan och utredning till beslut, uppföljning och dokumentation.
Arbetet utgår från gällande lagstiftning, riktlinjer och kunskapsstöd, där individens behov och resurser alltid står i centrum. En viktig del av uppdraget är att bidra till trygg och säker vårdövergång efter sjukhusvistelse och samverka nära med både interna och externa aktörer. Rollen innebär många kontakter, så det är betydelsefullt att du trivs med att samarbeta och skapa goda relationer.
Arbetet kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig när förutsättningarna förändras, liksom att du kan växla mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas i rollen behöver du arbeta strukturerat och ta ansvar för att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot de människor vi möter är självklart, liksom ett stöttande och hjälpsamt förhållningssätt gentemot kollegor. Hos oss arbetar du självständigt men samtidigt i nära samarbete med dina kollegor och din chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har en god förmåga att utreda, analysera och fatta välgrundade beslut samt arbetar på ett strukturerat och rättssäkert sätt. Ett professionellt och respektfullt bemötande är en självklar del av ditt arbetssätt.
Du trivs i en roll där du behöver hantera flera uppgifter parallellt och har lätt för att prioritera och organisera ditt arbete när förutsättningarna förändras. Du är engagerad, driven och har ett genuint intresse för socialt arbete, målgruppen och människors livssituation.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg, goda kunskaper i handläggning och dokumentation samt tidigare arbetat med utredningsmetodiken Individens behov i centrum (IBIC).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, upphör: 2027-08-01 .
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Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335642-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
Herrevadsgatan 11 B (visa karta
)
268 80 SVALÖV Arbetsplats
Svalövs kommun, IFO Kontakt
Områdeschef
Marie Brynbo marie.brynbo@svalov.se +46418475054 Jobbnummer
9996116