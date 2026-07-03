Biståndshandläggare
Vårgårda Kommun, Vård och omsorg / Administratörsjobb / Vårgårda Visa alla administratörsjobb i Vårgårda
2026-07-03
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Vårgårda kommun – här lyckas vi tillsammans!
Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar invånarnas förväntningar. Med utgångspunkt i vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.
I Vårgårda kommun arbetar vi tillsammans med fokus på verksamhetens syfte och invånarnas behov. Vi vill vara en plats där drömmar kan bli verklighet, där trygghet och aktivitet går hand i hand och där alla kan känna sig hemma. Tillsammans fortsätter vi att utveckla en kommun där det är gott att leva, bo och verka!
Hos oss blir du del av en liten grupp biståndshandläggare. Arbetet bedrivs teambaserat med flera olika professioner, något som våra medarbetare upplever som både utvecklande och inspirerande.
Våra lokaler är centralt belägna i Vårgårda kommunhus, med närhet till andra delar av organisationen och goda förutsättningar för samarbete.
Intervjuer kommer att genomföras efter vecka 32.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Målgruppen är främst äldre personer, men du möter även personer under 65 år. Du ansvarar för hela handläggningsprocessen från ansökan och utredning till beslut, uppföljning och dokumentation. Arbetet utgår från gällande lagstiftning, riktlinjer och kunskapsstöd, där individens behov och resurser alltid står i centrum.
En viktig del av uppdraget är att bidra till trygg och säker vårdövergång efter sjukhusvistelse och samverka nära med både interna och externa aktörer. Rollen innebär många kontakter, så det är betydelsefullt att du trivs med att samarbeta och skapa goda relationer.
Arbetet kräver flexibilitet och förmåga att anpassa sig när förutsättningarna förändras, liksom att du kan växla mellan olika arbetsuppgifter. För att trivas i rollen behöver du arbeta strukturerat och ta ansvar för att självständigt planera och prioritera ditt arbete. Ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot de människor vi möter är självklart, liksom ett stöttande och hjälpsamt förhållningssätt gentemot kollegor.Hos oss arbetar du självständigt men samtidigt i nära samarbete med dina kollegor och din chef.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har en god förmåga att utreda, analysera och fatta välgrundade beslut samt arbetar på ett strukturerat och rättssäkert sätt. Ett professionellt och respektfullt bemötande är en självklar del av ditt arbetssätt.
Du trivs i en roll där du behöver hantera flera uppgifter parallellt och har lätt för att prioritera och organisera ditt arbete när förutsättningarna förändras. Du är engagerad, driven och har ett genuint intresse för socialt arbete, målgruppen och människors livssituation.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg, goda kunskaper i handläggning och dokumentation samt tidigare arbetat med utredningsmetodiken Individens behov i centrum (IBIC).
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Till vissa av kommunens tjänster krävs det ett utdrag från misstanke- och belastningsregister innan anställning kan ske. Vi kommer därför efterfråga detta av dig som erbjuds anställning hos oss i Vårgårda Kommun. Utdraget får inte vara äldre än 6 månader.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vårgårda Kommun
(org.nr 212000-1454)
Kungsgatan 45 (visa karta
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447 30 VÅRGÅRDA Arbetsplats
Vårgårda kommun, Vård och Omsorg Kontakt
Enhetschef
Majvor Thorin majvor.thorin@vargarda.se 0322-600 763 Jobbnummer
9990502