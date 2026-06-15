Biståndshandläggare
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2026-06-15
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Omsorgsförvaltningens Biståndsenhet söker en biståndshandläggare , för arbete med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SOL).
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva utredningsarbete, göra individuella bedömningar och fatta beslut om insatser samt följa upp beslut gentemot den enskilde.
Du bidrar aktivt till biståndsenhetens utveckling och goda arbetsklimat.
Vår arbetsplats präglas av närhet till arbetsledning och kollegor. Vi stöttar och lär av varandra för att bli alltmer professionella i vår yrkesutövning.
Du kommer även jobba i nära samarbete med andra aktörer/enheter, som tex. Region Dalarna, primär och sluten vård, psykiatrin och andra enheter inom förvaltningen.
Hedemora kommun erbjuder ett stimulerande arbete, flextid samt friskvårdspeng.
För övriga förmåner se länk: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/Kvalifikationer
Socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är ett krav.
Arbetet kräver god kunskap gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter inom området. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av biståndshandläggning eller annan typ av myndighetsutövning.
Som person ser vi att du som söker är trygg, stabil och har god förmåga till självinsikt. Då arbetet innebär mycket dokumentation och kommunikation är det ett krav att du kan uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift.
Du är självgående och har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har lätt för att samarbeta med andra människor samt har en god kommunikationsförmåga.
Du har en god empatisk förmåga, förståelse för människors olikheter och arbetar utifrån individens behov.
Du är flexibel och nytänkande för att hitta de individuella rätta lösningarna.
Hedemora kommun värdesätter kompetensutveckling och erbjuder därför dig som medarbetare möjlighet till olika utbildningar.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
B-Körkort för manuell bil erfordras.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-03 Ansök gärna redan idag då vi intervjuar löpande under ansökningstiden. .
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olikabakgrund.
Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 46/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hedemora Kommun
(org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/
Box 201 (visa karta
)
776 28 HEDEMORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedemora kommun Kontakt
Enhetschef Biståndsenheten
Anne Ekholm 0225-34000 Jobbnummer
9962798