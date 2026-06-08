Biståndshandläggare
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-06-08
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I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Myndighetskontoret är den del av Äldreförvaltningens samlade verksamhet som utför myndighetsutövning utifrån socialtjänstlag och lag om bostadsanpassning. Vi ansvarar för biståndsbedömning till kommuninvånare över 65, fattar beslut om bostadsanpassning och ansvarar för utredning och avgiftshandläggning för kommuninvånare oavsett ålder. Vårt arbete präglas av att människor ska mötas med respekt och kunna leva ett aktivt och tryggt liv med bibehållet oberoende.
Att arbeta som biståndshandläggare på Myndighetskontoret innebär att du ansvarar för att utreda behov av bistånd, göra bedömning och fatta beslut enligt socialtjänstlagen på delegation för personer över 65 år. I uppdraget som biståndshandläggare ingår även att medverka i planering/samordning av insatser samt samverka både internt och externt med utförare och andra samarbetspartners. Arbetet och dokumentation sker bland annat i verksamhetssystemen Life Care och LINK. Vi utgår ifrån IBIC modellen i våra bedömningar. Arbetet är inriktat mot kvalitet och rättssäkerhet med brukaren i fokus.Kvalifikationer
Socionomutbildning eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
B-körkort
Språkkunskaper svenska samt datorkunskap
Goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt, den innbär även god digitala kunskaper då höga krav ställs på kommunikation och dokumentation.
Gällande lagstiftning och tillämpning (Sol)
Det är meriterande om du har goda kunskaper gällande lagstiftning och tillämpning inom socialtjänstens område (Sol), kunskaper och erfarenhet av LSS lagstiftning.
Det är meriterande om du har fördjupad utbildning inom juridik såsom exempelvis förvaltningsrätt eller Socialtjänstlagen.
Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
För att komma i fråga för en anställning inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det är viktigt att korrekt utdrag beställs; Registerutdrag för arbete på HVB-hem och tänk på att beställa utdraget i god tid, då handläggningstiden kan vara ett par veckor. Information om beställning finns här Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona Kommun
(org.nr 212000-0829)
Karlskrona kommun (visa karta
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371 83 KARLSKRONA Arbetsplats
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Linnéa Eriksson linnea.eriksson2@karlskrona.se 0455 - 32 19 14 Jobbnummer
9951521