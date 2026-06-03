Biståndshandläggare
Kristianstads kommun / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-06-03
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er).
På myndighetsenheten arbetar handläggare som har ansvar för beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bostadsanpassning (Lagen om Bostadsanpassning) samt en boendeprioriterare som ansvarar för anvisning av boende och korttider enligt SoL. Myndighetsenheten ansvarar även för det förebyggande arbetet, anhörigstöd, volontärsamordning med mera.
Välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som biståndshandläggare har du självständigt ansvar för handläggning, uppföljning och utvärdering av insatser enligt SoL inom omsorgsförvaltningen. Du samarbetar med flera team och är underställd enhetschefen som du kommer att ha närhet till. Dina arbetsuppgifter innebär att utreda enskild människas rätt till stöd och hjälp utifrån sina behov och förutsättningar. Huvudsakligen innebär det att utreda, besluta och följa upp insatser enligt SoL. Dokumentation sker i Life Care.
I rollen förväntas du bidra till att verksamheten håller en hög kvalitet med nöjda kunder. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och teamkänsla utifrån ledorden: trygghet, självständighet och delaktighet. Vi vill att medarbetarna får ansvar och ges möjligheter att anta utmaningar. Som biståndshandläggare är du delaktig i utvecklingsarbete genom arbetsgrupper. Du bidrar till verksamhetens måluppfyllelse. I arbetsgruppen finns en blandning av stor erfarenhet och ny kompetens med en vilja att stötta och hjälpa sina kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har examen från socionomprogrammet eller annan examen från högskola eller universitet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handläggning enligt socialtjänstlagen och vi vill att du har goda kunskaper i för området gällande lagstiftningar.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i ditt arbete behöver du datorvana samt goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Har du erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Life Care är det meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person är du självständig och utvecklingsinriktad med förmåga att ta ansvar. Du har lätt för att samarbeta och att kommunicera i tal och skrift. Du ska även ha beslutsförmåga samt förmåga att omsätta mål och visioner till praktisk handling.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här.
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.Publiceringsdatum2026-06-03Tillträde
Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-133". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads Kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kristianstad kommun, Myndighetsutövning Kontakt
Myndighetschef
Åsa Gunnarsson 044-13 57 47 Jobbnummer
9944085