Biståndshandläggare
2026-03-11
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
I Jokkmokks kommun tar vi nu ett stort steg framåt för att möta de nya kraven inom socialtjänsten. Med en ny satsning på vår Individ- och Familjeomsorg (IFO) bygger vi upp en organisation som är rustad att möta både dagens och morgondagens utmaningar. Och du har möjlighet att vara med och forma den!
Vi söker en biståndshandläggare till biståndsenheten som är en del av socialtjänstens verksamhet där myndighetsutövning inryms. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med två biståndshandläggare. Vi har ett nära samarbete inom enheten och kan erbjuda dig ett varierande, utmanande och meningsfullt arbete med goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet till kunskapspåfyllnad.
Välkommen till Jokkmokks kommun där vi tillsammans formar en ljusare framtid för alla våra invånare. Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av vårt team.
Vi erbjuder en rad förmåner, några av dessa är:
* 30-timmars arbetsvecka. Vi genomför ett sex månader långt projekt med arbetstidsförkortning där målet är att skapa en mer hållbar
arbetsmiljö samt att öka tillgängligheten för allmänheten. Om projektet faller väl ut finns ambitionen att permanentera detta.
* Friskvårdsbidrag
* Möjlighet att ansöka om semesterväxling
Vi är en nytänkande enhet med inställningen att arbetsmiljön blir som allra bäst när man har balans mellan privatlivet och arbetslivet. Därför är flexibilitet och återkoppling viktiga arbetssätt för oss. Här är vi lösningsfokuserade!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du kommer att ha många olika kontakter då du arbetar både självständigt och mot enskilda samutförarverksamheter. Du bör vara intresserad av att arbeta med utveckling av tjänsten och se förbättringsarbetet som en naturlig
del i arbetet.
Arbetet innebär att du självständigt eller i dialog med teamet får bedöma rätten till hjälp och stöd utifrån gällande lagstiftning och delegation, dvs utreda, bedöma och besluta samt följa upp beviljat bistånd. Vi fattar beslut om bistånd utifrån
Individens behov i Centrum, IBIC.
Som biståndshandläggare hos oss kommer du även få ta ansvar för beslutsprocessen för funktionshindrade enligt SoL och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS .Du kommer också att ha rollen som vår superanvändare i verksamhetssystemet Combine.Kvalifikationer
* Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
* Erfarenhet av arbetsområdet är meriterande samt av verksamhetssystemet Combine
* Kommunikativ, lösningsfokuserad med god förmåga att samarbeta
* B-körkort
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser.
För denna tjänst krävs att du, innan anställning, uppvisar ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs av dig som sökande och lämnas oöppnat vid begäran.
Urval och intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsprocessen.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 38 - 42 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Verksamhetschef
Elina Johansson elina.johansson@jokkmokk.se 0971-171 11 Jobbnummer
