Biståndshandläggare
Svalövs kommun, Enheten för myndighetsutövning / Administratörsjobb / Svalöv Visa alla administratörsjobb i Svalöv
2026-02-04
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svalövs kommun, Enheten för myndighetsutövning i Svalöv
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att ge stöd och hjälp till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta situationer. Vårt uppdrag är att skapa trygghet, främja goda levnadsförhållanden och stärka individens självständighet - alltid med människan i centrum. Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad - på riktigt?
Nu söker vi på Myndighetsenheten i Svalöv en ny medarbetare.
Är du socionom och tycker du om att kombinera struktur med empati? Gillar du att navigera lagstiftning lika väl som mänskliga möten? Vill du ha ett jobb där varje dag faktiskt betyder något för någon annan? Då kan du vara den handläggare som just vi letar efter.
Om jobbet
Som handläggare hos oss arbetar du med att:
I första hand utreda, bedöma och fatta beslut enligt SoL men vid behov även enligt LSS
Möta människor i olika livssituationer
Samarbeta med kollegor, utförare och anhöriga
Dokumentera, följa upp och ibland detektiv-arbeta för att hitta den bästa lösningen
Utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och enhetschef
Du blir en del av en arbetsgrupp bestående av tre biståndshandläggare, två LSS-handläggare samt två avgiftshandläggare och en enhetschef. Gruppen präglas av god samverkan, ett stöttande arbetssätt och en vilja att hjälpa varandra i det dagliga arbetet. I rollen samarbetar du med den enskilde, anhöriga, kollegor, utförare samt andra professioner och myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan relevant akademisk examen i kombination med erfarenhet av myndighetsutövning, som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och LSS ses som meriterande. Det är även meriterande med goda kunskaper om gällande lagstiftning och rättspraxis, liksom kunskap i verksamhetssystemet Lifecare och Mina Planer. I rollen fattar du beslut som kan upplevas som både svåra och avgörande för den enskilde. Det är därför viktigt att du är pedagogisk, tydlig och har förmågan att förklara beslut på ett begripligt sätt, även när beslutet inte är till den enskildes fördel.
Så ställ dig frågan:
• Har relevant utbildning inom socialt arbete (eller motsvarande)
• Trivs med ansvar och självständigt arbete
• Kan fatta beslut även när verkligheten är komplex
• Kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt
• Har ett gott bemötande, även när kaffet tagit slut
Extra plus om du kan skratta åt vardagens små tokigheter och uppskattar kollegor som bjuder på både kunskap och skratt.
Vad erbjuder vi?
• Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad
• Engagerade och kompetenta kollegor
• Introduktion, stöd och möjlighet till kompetensutveckling
• Flexibilitet, balans och en arbetsplats som värnar om hållbarhet, även för dig som medarbetare
• Varierande arbetsuppgifter och möjlighet till utvecklingsarbete
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan och berätta varför just du vill arbeta som biståndshandläggare hos oss.
Vi ser fram emot att höra från dig!
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Användaren samtycker till och godkänner att Visma hanterar personuppgifter i enlighet med Vismas Policy om Personuppgifter och Cookies.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför all kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304141-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs kommun
(org.nr 212000-0993) Arbetsplats
Svalövs kommun, Enheten för myndighetsutövning Kontakt
Enhetschef Myndighetsenheten
Susan Bångdahl susan.bangdal@svalov.se 0418-475375 Jobbnummer
9722802