Biståndshandläggare
Krokoms Kommun / Administratörsjobb / Krokom Visa alla administratörsjobb i Krokom
2026-02-03
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Ett jobb med plats för engagemang
Vi söker nu en kollega som vill stärka upp vår engagerade och drivna handläggargrupp! Hos oss blir du en del av en stöttande arbetsgrupp som månar om varandra och har en god gemenskap där vi hjälps åt.
Välkommen till oss!
Biståndsenheten tillhör verksamhetsområdet Bistånd, Hälsa- och sjukvård. På enheten arbetar enhetschef, 1:e biståndshandläggare, biståndshandläggare, LSS-/SoL-handläggare, avgiftshandläggare samt anhörigkonsulent. Vi är en liten arbetsgrupp där du har nära samarbete med kollegor och enhetschef. Vi tycker att det är viktigt att trivas på jobbet! Vi är måna om varandra och jobbar för en jämn arbetsfördelning och ett nära kollegialt samarbete.
På biståndsenheten utreder vi rätten till stöd och omsorg enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Enheten ansvarar även för avgiftshandläggningen för äldreomsorgen samt erbjuder olika typer av stöd till anhöriga. Enheten samarbetar med många olika aktörer både internt och externt. Teamarbete är viktigt.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som handläggare på Biståndsenheten
På biståndsenheten har vi återkommande träffar för avstämning, kompetensutveckling och kollegialt stöd. Vi arbetar ständigt med kvalité och förbättringar på enheten vilket samtliga medarbetare är engagerade i på olika sätt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak:
• Handlägga ärenden utifrån SoL
• Utreda behov av hjälp och stöd utifrån gällande lagstiftning och praxis.
• Fatta beslut om insatser och följa upp beslut.
• Träffa individer i behov av hjälp och stöd, åka på hembesök, delta vid olika samverkansmöten och SIP.
• Delta i arbete med verksamhetsutveckling på enheten i diverse arbetsgrupper och vid metodträffar.
Vi använder oss av utredningsmetoden IBIC (Individens behov i centrum).
Den dagliga dokumentationen sker i verksamhetssystemet Viva och vi genomför vårdplaneringar och SIP i dokumentationssystemet Cosmic Link tillsammans med regionen.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms relevant av rekryterande chef
• Dokumentationserfarenhet och datorvana
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
• Körkort B
Meriterande är även:
• Erfarenhet av handläggning utifrån SoL, LSS eller annan lagstiftning
• Erfarenhet inom målgrupperna äldre och funktionsvarierade
• Erfarenhet från arbete inom andra myndigheter
• Erfarenhet av arbete i våra verksamhetssystem/dokumentationssystem
Ditt arbete präglas av individfokus, gott bemötande och omdöme. Du är flexibel, har god förmåga att prioritera och att skapa överblick och struktur i ditt arbete, även i brådskande situationer. Du är kommunikativ och lösningsorienterad i mötet med medborgare och samarbetsparter. Du ser möjligheter och är positiv i ditt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information
Vikariat på heltid tom 2026-08-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vi har årsarbetstid med möjlighet till flex. Här får du friskvårdstid på arbetstid alt. friskvårdsbidrag och det finns möjlighet till distansarbete i viss mån, om arbetet tillåter.
Sista ansökningsdag 2026-02-20.
Vi har en löpande rekrytering, så vänta inte med din ansökan, eftersom tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden tar slut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Hos oss på Biståndsenheten får du vara en del av en mindre arbetsgrupp med närhet till varandra. Gruppen består av olika typer av individer med olika typer av styrkor. Då vi samarbetar och stöttar varandra är dina styrkor och din personlighet en viktig pusselbit för vår grupp. Jag ser gärna att du som person är initiativtagande, positiv, driven och flexibel i arbetet. Då kommer du också ha möjlighet att utvecklas i din roll hos oss, samt bidra till att utveckla verksamheten.
Välkommen!
Kontaktperson för tjänsten
Silje Thomasson, enhetschef Biståndsenheten
0640-163 07silje.thomsson@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Jobbnummer
9719471