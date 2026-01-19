Biståndshandläggare
2026-01-19
Vill du vara delaktig i att fortsätta utveckla världens bästa team?
Nu söker vi dig som vill bidra till ett gott arbetsklimat och en fin teamkänsla utifrån kommunens värdegrund: medborgarvärde, delaktighet, öppenhet och glädje.
Välkommen med din ansökan till tjänsten som biståndshandläggare inom LSS för barn och unga.
Din roll hos oss
Som LSS-handläggare har du självständigt ansvar för handläggning, uppföljning och utvärdering av insatser enligt företrädesvis LSS inom omsorgsförvaltningen. Du samarbetar och kommunicerar såväl internt som externt. Du är underställd enhetschefen som du kommer att ha närhet till. Dina arbetsuppgifter innebär att utreda enskild medborgares rätt till insatser enligt framför allt LSS. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Life Care. Som handläggare på enheten förväntas du utöver de förekommande arbetsuppgifterna som handläggare också att bidra till en hög kvalitet med god rättssäkerhet. I arbetsgruppen finns en blandning av stor erfarenhet och ny kompetens med en vilja att stötta och hjälpa sina kollegor.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en examen från socionomprogrammet/sociala omsorgsprogrammet eller annan högskole/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha utbildning i socialrätt eller juridisk översiktskurs. För arbetet krävs att du har goda kunskaper i för området gällande lagstiftningar; vilka företrädesvis är förvaltningslagen, offentlighet- och sekretesslagen, socialtjänstlagen och LSS. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handläggning enligt SoL och/eller LSS.
Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du behärska svenska språket i både tal och skrift. Du behöver ha god datorvana och har du kunskap i och erfarenhet av arbete i Life Cares handläggarportal ser vi det som meriterande. B-körkort för manuell växellåda är ett krav.Som medarbetare är du självständig, utvecklingsinriktad och ansvarsfull. Du har lätt för att samarbeta, har beslutsförmåga och är duktig på att själv söka kunskap.
Det här är vi
På myndighetsenheten arbetar handläggare som har ansvar för beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bostadsanpassning (Lagen om Bostadsanpassning) samt en boendeprioriterare som ansvarar för anvisning av boende och korttider enligt SoL. Myndighetsenheten ansvarar även för det förebyggande arbetet, mötesplatser, anhörigstöd, uppsökande verksamhet, frivillig- och volontärsamordning, hälsa- och träning samt socialt innehåll och kultur i vården.
Tillsammans med fokus på medborgarens behov! Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne. Kommunen har fritt val i hemtjänsten.
Vi erbjuder
Vi vill att medarbetarna får ansvar och ges möjligheter att anta utmaningar. Som handläggare är du delaktig i utvecklingsarbete genom arbetsgrupper samt ansvars- och specialistområden.
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, Myndighetsutövning Kontakt
Enhetschef
Gertrud Eklund 044-13 67 84 Jobbnummer
9691935