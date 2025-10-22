Biståndshandläggare
2025-10-22
, Storuman
, Arjeplog
, Malå
, Arvidsjaur
, Malå
, Vilhelmina
, Lycksele
, Dorotea
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste
Vi söker Biståndshandläggare
Tills vidare, omfattning 100 %
Om arbetsplatsen:
Tjänsten som biståndshandläggare är organiserad inom individ- och familjeomsorgen. Du ingår i en grupp med enhetens socialsekreterare.Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare ser du till att människor får det stöd de har rätt till enligt socialtjänstlagen och LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Du utreder ansökningar, gör hembesök, för dialog med anhöriga och samarbetar både med regionen och enheter inom omsorgen. I uppdraget ingår även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser. Uppdraget innebär ett stort eget ansvar där du planerar dina dagar självständigt. Samtidigt innebär uppdraget ett tätt samarbete med andra professioner.
Som biståndshandläggare blir du en viktig del i omställningen mot en ny socialtjänstlag där vi går mot en mer förebyggande och främjande socialtjänst.
Dina egenskaper:
Vi söker dig som är positivt inställd till att utveckla såväl dig själv som den verksamhet du arbetar i och stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet där samarbetsförmåga, flexibilitet och god organisationsförmåga är viktiga egenskaper.
Kompetens/kvalifikationer:
Vi söker i första hand dig som är utbildad socionom eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
Meriterande:
Kunskap och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Tidigare arbete med myndighetsutövning.
Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare eller en god vana att arbeta i digitala verktyg.
Varaktighet/arbetstid:
Heltid. Tills vidare.
Tillträde enligt överenskommelseErsättning
Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
(org.nr 212000-2585), http://www.sorsele.se
Burevägen 4 (visa karta
924 81 SORSELE Kontakt
Omsorgschef
9569146