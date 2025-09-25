Biståndshandläggare
Söderköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Söderköping Visa alla socialsekreterarjobb i Söderköping
2025-09-25
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderköpings kommun i Söderköping
, Norrköping
, Valdemarsvik
eller i hela Sverige
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Söderköpings kommun befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete riktat till biståndshandläggare inom äldreomsorgen.
Biståndshandläggargruppen består idag av fem biståndshandläggare där gruppen har en 1:e biståndshandläggare som finns som beslutsstöd i gruppen. Gruppen består även av en bostadssamordnare som har som arbetsuppgift att fördela kommunens platser av särskilt boende, växelvård och korttidsboende.
Du samarbetar med flera team och har närhet till kollegor och enhetschef och du ingår i en arbetsgrupp som har ett tätt samarbete med varandra och där det är en självklarhet att stötta varandra i det vardagliga arbetet. Som biståndshandläggare hos oss har du ett viktigt och meningsfullt arbete.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare säkerställer du en rättssäker utredningsprocess av god kvalité. Arbetet som handläggare innebär att självständigt utreda, bedöma och besluta om insatser enligt SoL, samt att följa upp och ompröva beviljade insatser. Handläggningen utgår från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i det dagliga livet. Målgruppen är främst personer 65 år och äldre. I ditt arbete som biståndshandläggare förväntas du bidra till att verksamheten håller en hög kvalité och bidra till verksamhetens måluppfyllelse. I arbetsuppgifterna ingår ett nära samarbete med brukare, anhöriga, kollegor samt andra professioner och myndigheter. Från 1 juli 2025 trädde den nya socialtjänstlagen i kraft. Den nya lagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad, vilket ställer krav på verksamheten att våga testa nya arbetssätt och därefter gemensamt hantera utmaningarna. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning som socionom eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av myndighetsutövning i form av handläggning enligt SoL. Erfarenhet av utredningsarbete enligt IBIC samt verksamhetssystemet Lifecare är meriterande. Vi utgår ifrån att du kan hantera svåra samtal och fatta beslut på ett professionellt och respektfullt sätt. Du tar ansvar och arbetar självständigt i det vardagliga arbetet. Du ska som person vara flexibel och ha förmågan till att anpassa dig till förändringar.
Du ska ha god svenska i såväl tal som skrift.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Antal tjänster:1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid med möjlighet till deltid
Tillträde: Efter överenskommelse
Ansök senast: 2025-10-19
Kontaktperson;
Therese Tjäder, 0121-185 30therese.tjader@soderkoping.se
Fackliga företrädare nås via kommunens växel; 0121-181 00
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), http://www.soderkoping.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef
Therese Tjäder therese.tjader@soderkoping.se therese.tjader@soderkoping.se Jobbnummer
9525686