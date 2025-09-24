Biståndshandläggare
2025-09-24
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Som biståndshandläggare i vår verksamhet kommer du att arbeta med beslut utifrån Socialtjänstlagen.
Vi ser vårt uppdrag i ett helhetsperspektiv där vi arbetar utifrån ett systemteoretiskt förhållningssätt och där personen som är i behov av hjälp sätts i centrum.
Tillsammans skapar vi en stimulerande arbetsplats där varje medarbetare får möjlighet att utvecklas och ta ansvar. Vi erbjuder ett omtänksamt arbetsklimat. Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Du hanterar ärenden för personer som är i behov av omsorg- och serviceinsatser. Hos oss får du ett varierande arbete, där du ansvarar för hela handläggningsprocessen för ärenden och där du själv driver ditt arbete framåt. Tjänsten innebär att du har kontakt med människor som har olika behov, där du utreder deras rätt till olika insatser utifrån deras livssituation.
Du informerar, utreder, bedömer och beslutar om insatser enligt rådande lagstiftning. I arbetet ingår även uppföljning och omprövning av tidigare beslutade insatser samt sedvanliga arbetsuppgifter rörande handläggning och kringliggande processer.
Som handläggare har du många olika kontakter med de personer som ansöker om insatser, deras anhöriga eller företrädare, myndigheter, organisationer samt utförare och andra relevanta samverkanspartners såväl internt som externt. Du kan även komma att representera verksamheten i olika grupper, både internt och externt.KvalifikationerKvalifikationer
• Socionomexamen eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Personlig lämplighet
• Körkort B
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning
Arbetet ställer krav på god kommunikativ förmåga vilket bland annat innebär att du på ett tydligt och strukturerat sätt kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt dokumentera det som verksamheten kräver. Arbetet hos oss sker både självständigt och i team och du behöver ha förmågan att se helheten gällande myndighets- och verkställighetsarbetet.
Vår gemensamma värdegrund är gott bemötande, delaktighet och mod.
Urval sker löpande så inkom gärna med din ansökan redan idag. Intervjuer är planerade till 15/10, 16/10 och 20/10.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons.
Funktionschef
Anna-Marie Nilsson anna-marie.nilsson@bromolla.se 0456-82 25 01 Jobbnummer
