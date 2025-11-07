Biståndshandläggare - äldreomsorg
2025-11-07
Kombinera möten med människor och administration - och bli en del av ett positivt gäng med bred kompetens! Nu söker vi en biståndshandläggare med huvudinriktning på äldreomsorg.
Du blir en del av en arbetsgrupp där vi tar vara på varandras kompetens och utvecklas tillsammans. Du har alltid nära till chefsstöd och handledning är en självklar del av arbetet.
Arbetsplatsen är myndighetskontoret på Norrgården, där vi är 17 kollegor som arbetar nära våra brukare. Arbetet präglas av engagemang och ansvar för att insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ges med hög kvalitet och i enlighet med gällande lagstiftning.
Som biståndshandläggare inom äldreomsorg utreder du, fattar beslut och följer upp insatser enligt SoL. Du samarbetar med den enskilde, anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare.
Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter framför hinder och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Du planerar och organiserar ditt arbete med struktur och omtanke, och bemöter varje individ med respekt och förståelse. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi vill att du är väl förtrogen med SoL och har erfarenhet av arbete med myndighetsutövning. Det är meriterande om du har arbetat i verksamhetssystemen Combine, Cosmic Link samt med utredningsmetoden IBIC.
Tjänsten innebär flextid och möjlighet till visst distansarbete.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad socionom
• har erfarenhet av myndighetsutövning
• har B-körkort
Erfarenhet av Combine, Cosmic Link och IBIC är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
För att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan ber vi dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Vetlanda kommun är en inkluderande arbetsgivare som förespråkar mångfald och jämställdhet. Alla ansökningar behandlas utifrån ett likabehandlingsperspektiv.
I Vetlanda kommun jobbar vi utifrån kärnvärdena glädje, mod, respekt och tillsammans, en värdegrund som genomsyrar hela organisationen.
