Biståndsbedömare till biståndsenheten
2026-05-20
På biståndsenheten är vårt uppdrag är att tillgodose den enskildes behov av insatser med syfte att bidra till ökad självständighet utifrån individens förutsättningar. På enheten arbetar ca trettio medarbetare i olika professioner såsom LSS-handläggare, biståndsbedömare och boendehandläggare. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med positiva och professionella medarbetare i olika åldrar. Våra lokaler finns i Äldrecentrum Ekedal, centralt beläget och nära allmänna kommunikationsmedel. Verksamheten är en del av sektor vård och omsorg, Skövde kommun.
Sektor vård och omsorg har ett viktigt samhällsuppdrag. Vi jobbar med stöd, service, vård och omsorg till människor i alla åldrar och vår verksamhet präglas av professionalitet och mänskliga värden.
Här jobbar vi tillsammans, som ett team. Vi hjälps åt och stöttar varandra när det behövs. Du är omgiven av hög kompetens, erfarna kollegor och chefer. I rollen som biståndsbedömare får du också så mycket tillbaka från dem du finns där för.
För att ge de bästa förutsättningarna för våra brukare och för att våra medarbetare ska lyckas och utvecklas på jobbet, är utvecklingsarbete och ständiga förbättringar i fokus hos oss. Vi vill ligga i framkant inom det vi gör.
Som medarbetare hos oss är du viktig, vi vill att du ska stanna. Vi erbjuder mentorskap och en individanpassad introduktion för alla nyanställda och löpande utbildning och kompetensutveckling.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-20
Vi söker dig som vill vara med och bygga upp vårt nystartade mottagningsteam.
Vår enhet är organiserad i tre geografiska team, en grupp som arbetar med boendeutredningar och en LSS-grupp. För att skapa bättre arbetsro och tydligare arbetsflöden för biståndsbedömarna startar vi nu ett mottagningsteam som enbart arbetar med nya ärenden.
I mottagningsteamet arbetar du med nya ärenden från start till planering av fortsatt stöd. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
* följa nya ärenden i SAMSA och boka avstämningsmöten
* leda avstämningsmöten och planera för hemgång
* utreda behov av tillfällig omsorgsplats eller särskilt boende (SÄBO) för personer med stora omsorgsbehov
* hantera orosanmälningar gällande nya brukare
* samarbeta nära med välfärdsrådgivare, hemgångsteam och andra professioner
* hantera kontaktpunkten i SAMSA
* vid behov stötta övriga biståndsbedömare som resurs
Arbetet innehåller dokumentation, möten med brukare, samverkan med anhöriga, kollegor och andra myndigheter. Vi lägger stor vikt vid rättssäkerhet, kvalitet och uppföljning. Du arbetar både självständigt med hög delegation och i team. Hos oss får du en individuell introduktionsplan och en mentor som stöttar dig i din nya roll, så att du ska känna dig trygg i ditt arbete hos oss.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är utbildad socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket både skriftligt och muntligt.
* Har vana av digital dokumentation och system.
* Har körkort B, manuell växel.
Vi meriterar erfarenhet av myndighetsutövning och finska språket.
För att passa i rollen som biståndsbedömare tror vi att du är initiativ och ansvarstagande. Vi tror också att du är strukturerad och har ett visst mått av analytiska drag då du kommer att arbeta med att sammanställa en stor mängd material för att kunna fatta beslut. Du behöver också ha lätt för att samarbeta eftersom rollen innefattar många kontaktytor.
Du delar vår värdegrund som innebär trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Urval sker löpande under ansökningsperioden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Att jobba i Skövde kommun
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare. Arbetet ser olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun, och vårt gemensamma uppdrag är att vara välfärdsleverantör, samhällsutvecklare och arbetsgivare. Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
Läs mer om oss som arbetsgivare: https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om sektor vård och omsorg: https://www.skovde.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/tjanstepersonsorganisation/sektor-vard-och-omsorg/
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
