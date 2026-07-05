Biståndsbedömare
Karlstads kommun / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-07-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-05Beskrivning
Vid biståndsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar biståndschefer, biståndsbedömare, metodstödjare, bosamordnare, välfärdsrådgivare samt ärendehandledare i nära samverkan. Verksamheten är organiserad i geografiska team inom Karlstads kommun, där medarbetarna gemensamt ansvarar för förekommande arbetsuppgifter.
Mot bakgrund av demografiska förändringar som medför en utökad målgrupp står verksamheten inför ett utvecklingsarbete. Målsättningen är att bedriva en modern och hållbar myndighetsutövning, med fokus på kvalitet, rättssäkerhet, god arbetsmiljö samt kontinuerlig verksamhetsutveckling.Dina arbetsuppgifter
Som biståndsbedömare ansvarar du för att utreda, bedöma, fatta beslut om samt följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen inom äldreomsorgen. Uppdraget innefattar att säkerställa en rättssäker och likvärdig handläggning med den enskildes behov, delaktighet och självbestämmande i fokus.
Arbetet innebär omfattande samverkan såväl internt som externt, med exempelvis kollegor inom förvaltningen, utförare inom hemtjänst och särskilda boenden, hälso- och sjukvård samt övriga delar av socialtjänsten. Samverkan sker på individ-, grupp- och organisationsnivå i syfte att tillgodose den enskildes behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• socionomexamen
• goda kunskaper i Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen
• erfarenhet av myndighetsutövning
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorgen samt kunskap om utredningsmetoden IBIC.
För att vara framgångsrik i uppdraget krävs att du har en god förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete inom teamet. Du har ett professionellt förhållningssätt, hög integritet och ett serviceinriktat bemötande.
Vidare är du trygg i din yrkesroll, har god kommunikativ förmåga samt kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har lätt för att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Verksamheten eftersträvar en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald vad gäller bakgrund och erfarenhet, då detta bidrar till att bättre möta målgruppens behov. Språkkunskaper utöver svenska ses som meriterande.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på karlstad.se/jobbahososs
Information om lönenivåer hittar du här (välj "Se lönestatistik"). Den här rekryteringen rör AID-kod 351012.
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen är en förvaltning med fokus på utveckling och nytänk, vilket bland annat syns genom att vi i flera år varit modellkommun för välfärdsteknik inom Sverige. I förvaltningen arbetar runt 2 000 medarbetare inom vårdboenden, trygghetsboenden, hemtjänst, funktionsstöd, hälso- och sjukvård samt på vårt biståndskontor. Det är viktiga jobb där vi gör skillnad på riktigt. Vårt mål är att alltid ge professionell personcentrerad vård och omsorg.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystemoch inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Kommun
(org.nr 212000-1850)
Våxnäsgatan 10 (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Biståndskontor Kontakt
SSR Sofia Bolin 054-5400000 Jobbnummer
9992722