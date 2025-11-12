Biostatistiker i tillämpad biostatistik
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik bedriver forskning inom epidemiologi och biostatistik inom ett brett spektrum av områden inom biomedicinsk vetenskap.
Institutionen är bland de största inom sitt område i Europa och har särskilt starka forskningsprofiler inom psykiatrisk, cancer-, reproduktiv, pediatrisk, farmakologisk, genetisk och geriatrisk epidemiologi, ätstörningar, precisionsmedicin, och biostatistik.
En del av framgången för institutionen beror på vår samarbetsanda, där en stor bidragande faktor är att forskare vid institutionen delar och samfinansierar gemensamma resurser (som t.ex. IT och en tillämpad biostatistikgrupp). Institutionen ligger på campus Solna. Mer information finns på http://ki.se/meb.
Vi söker en biostatistiker till vår högkvalificerade grupp för tillämpad biostatistik vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). I vår grupp får du både ta ansvar för vetenskapligt samarbete med forskare i högprofilerade epidemiologiska forskningsprojekt och arbeta med strategiska uppgifter avseende biostatistik och bioinformatik vid institutionen. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling. Gruppen är en del av en större grupp av biostatistiker som arbetar med både tillämpad biostatistik och metodutveckling, med ca 40 anställda, varav 4 professorer.
Din roll
Som anställd inom den tillämpade biostatistikgruppen arbetar du med projekt inom ett brett spektrum av medicinska tillämningar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- bidra med statistisk expertis till epidemiologisk forskning på MEB. Detta inkluderar att ta ansvar för planering, design och analys av studier, samt tolkning och presentation av resultat i vetenskapliga artiklar, i samarbete med institutionens forskare.
- ge praktiskt stöd och handledning till forskare och doktorander.
- bidra till utvecklingsarbete avseende exempelvis forskningsdokumentation och/eller samarbeta med institutionens IT-personal avseende statistisk mjukvara och hårdvara för beräkning.
- undervisa (föreläsningar och/eller datorlaborationer).
Vem är du?
Du ska ha en akademisk examen inom statistik, matematisk statistik eller motsvarande. Du ska också ha erfarenhet av epidemiologisk forskning samt undervisning. Eftersom samarbete med andra yrkesgrupper är en viktig del av arbetet, behöver du vara strukturerad och självständig, samt ha förmågan att arbeta med flera projekt parallellt. Du behöver ha utmärkt kommunikationsförmåga och flytande engelska, både muntligt och skriftligt. Vi förväntar oss att du är motiverad att utveckla och dela med dig av dina kunskaper i biostatistik, epidemiologi och medicin.
Doktorsexamen inom biostatistik eller epidemiologi är meriterande för tjänsten liksom kunskaper i svenska språket och erfarenhet inom följande områden: forskningssamarbete; cancerepidemiologi; registerforskning; statistikkonsultation; arbete med mjukvaran Stata; säker datahantering och forskningsdokumentation.
Vad erbjuder vi?https://ki.se/om-ki/tio-skal-att-valja-karolinska-institutet
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
