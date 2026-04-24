Biomedicinsk analytiker sökes!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Plasmaprotein och Immunkemi/ Sahlgrenska är en av primärdiagnostikavdelningar på Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Enheten är specialiserad på plasmaproteiner och immunkemi. På enheten utför vi kapillärelektrofores, agarosgelelektrofores och immunkemiska analyser såsom nefelometri, ELISA, immunokemiluminiscens och immunoflourescens. Vi gör proteinbedömningar för myelomutredningar, inflammmationsutredningar och alfa1-antitrypsinbrist utredningar samt uppföljning av M-Komponenter. I övrigt besvarar våra analyser bland annat frågeställningar som fel i hormonproduktionen, fertilitetsutredningar, dosering av läkemedel, cancerfrågeställningar och tillväxtutredningar. En del metoder är manuella och en del är automatiserade. Enheten befinner sig i en utvecklande fas, regional laboratoriemedicin är nybildat sedan årsskiftet och vi arbetar nu regionalt med att samordna och effektivisera analyser, processer och provflöden. Vi samarbetar även regionalt med vidareutbildning av medarbetare som utför proteinbedömning.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder en utvecklande tjänst. Du får både bredd och spetskompetens inom biomedicinsk diagnostik. Du kommer att kunna påverka din individuella utveckling och att lära dig mer om det du finner intressant. Vi erbjuder möjlighet att få ansvarsområden inom enheten, skriva medicinska utlåtande på proteinbedömningarna och/eller ansvara för de processer som sträcker sig över fler enheterna (till exempel preanalys, provflöden). Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker utför du laborativa uppgifter och rutiner som ingår i provhantering,
analysering och svarsutlämning. Du tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter i mål på egen hand, och kan även anpassa dig och omprioritera när det behövs. Att vara flexibel och kunna samarbeta med olika personer är viktiga egenskaper.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker eller förväntas ta examen vårterminen 2026. Har du erfarenhet från laboratorier inom klinisk kemi är det meriterande. Det är viktigt att du kan samarbeta, har en god kommunikationsförmåga och är prestigelös. Du ska ha en serviceinriktad attityd, vara mycket flexibel och ha ett stort engagemang. Som medarbetare är du engagerad och positiv till förbättringsarbete och till att fördjupa dina kunskaper. Du har ett respektfullt och gott bemötande och medverkar aktivt till en god arbetsmiljö och ett gott samarbetsklimat. Arbetet kräver att du ska kunna uttrycka dig väl på svenska i så väl tal som skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bruna stråket 16 (visa karta
)
413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Plasmaproteiner och immunkemi Kontakt
Enhetschef, Huamei Forsman 072-2034043 Jobbnummer
9873088