Biomedicinsk analytiker/Sjukhusbiolog
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Motala Visa alla biomedicinjobb i Motala
2026-02-23
Vill du kombinera mötet med patienter och analys på laboratoriet? Vi behöver stärka vårat team på vårdcentralslaboratorier i Motala.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Patientnära laboratoriemedicin ansvarar för provtagning och patientnära analyser på de flesta vårdcentraler i Östergötland. I den västra länsdelen ansvarar vi för att bemanna laboratorierna på 10 vårdcentraler, uppdelade i 2 block. Motalablocket och Mjölbyblocket. Motalablocket som vi nu rekryterar till, inkluderar laboratoriet på vårdcentralen Lyckorna, Brinken, Marieberg, Vadstena, Borensberg. Arbetet är förlagt till dagtid, vardagar, måndag till fredag.
Arbetsgrupp
På våra laboratorier arbetar vi i mindre grupper med 1-3 medarbetare så du måste ha bra samarbetsförmåga och kunna arbeta mål och lösningsorienterad både enskilt och i grupp. Flexibilitet är också en viktig egenskap att ha inom vår verksamhet. Lab har ett nära samarbete med övriga vårdcentralen.
Om dig
Vi söker dig som har en examen inom biomedicinsk analytiker eller sjukhusbiolog. Vi ser gärna att du har erfarenhet från provtagning.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/363". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Patientnära laboratoriemedicin Kontakt
Sandra Lindahl Sandra.T.Lindahl@regionostergotland.se 010-1039338 Jobbnummer
9759150