Biomedicinsk Analytiker, Patologi
2025-10-09
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Vid vårt fina patologilaboratorium på Skaraborgs sjukhus i Skövde är vi idag ca 55 personer som förenas i vår ambition att leverera bästa möjliga diagnostik till patienter och vårdgivare. Vi söker nu en Legitimerad Biomedicinsk Analytiker till en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt.
VAD
Vi arbetar i ett modernt patologilaboratorium där det förekommer automatiserade processer men även mycket av handarbetet finns kvar. Arbetsuppgifterna är klassiska för ett patologilaboratorium. Patologi inom Unilabs är det mest digitala laboratoriet i Sverige. Kontinuerligt fortsätter vi med att förbättra våra labprocesser där även du kommer att vara delaktig i förbättringsarbeten som påverkar vårt arbetssätt och Patologins framtid.
Att arbeta som biomedicinsk analytiker hos oss är ett varierat arbete där du jobbar både i team och utför självständigt arbete. För oss är lagandan viktig. Vi är ett team som hjälps åt och tillsammans arbetar för att patienten ska få bästa möjliga underlag för fortsatt vård.
Vi satsar på individuell kompetensutveckling och vi vill att våra medarbetare ska ha en bred kompetens och därmed kan hantera flera olika arbetsuppgifter. Det är så vi skapar ett starkt lag.
Detta är en tillsvidareanställning på heltid placerad vid vårt lab på Skaraborgs sjukhus Skövde. Arbetstiderna är dagtid.
VEM
Till den här rollen söker vi dig som:
- Är legitimerad biomedicinsk analytiker
- Behärskar svenska i tal och skrift
Har du erfarenhet inom patologi ser vi det som en merit.
På Unilabs väger personlighet och intresse lika tungt som kompetens och erfarenhet; vi lägger därför stor vikt vid din personliga lämplighet. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga samtidigt som du klarar av att arbeta självständigt. Du har en stark kvalitetskänsla och jobbar alltid med en hög servicenivå i ditt arbete. Vi prioriterar nytänkande och initiativförmåga och söker därför dig som upplever att du passar in i en sådan miljö. Vidare ser vi att du är öppen för kontinuerlig förändring och utvecklingsarbete baserat på Lean, då det är något som genomsyrar vår organisation.
VAR
Tjänsten är placerad på Skaraborgs sjukhus i Skövde, klinisk patologi, cytologi och specialhematologi. Vi är ca 55 medarbetare. Yrkeskategorierna är biomedicinska analytiker, undersköterskor, biträden, läkare och obduktionstekniker.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till Lena Johansson: Lena.Johansson@unilabs.com
eller marija.perkovic-misic@unilabs.com
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för.
