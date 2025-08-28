Biomedicinsk analytiker, patologi
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Vill du arbeta i ett av Sveriges mest moderna och helt digitala patologilabb? Vi på Unilabs söker nu legitimerade Biomedicinska Analytiker till vårt laboratorium i Solna - där all diagnostik sker digitalt och under ackreditering.
VAD
Vi arbetar med hela flödet - från inregistrering till skanning av glas för digital diagnostik. Arbetet är varierat och som BMA kommer du till en början hantera moment som nedläggning, utskärning och snittning, och senare finns det möjlighet att avancera till immunohistokemi, färgning, scanning och cytologi.
I den här tjänsten arbetar du både självständigt och i team, tillsammans med kollegor från olika yrkeskategorier. Vi jobbar nära forskare och pharma för att testa nya metoder och utveckla framtidens diagnostik.
Vi erbjuder treskift (morgon, dag och kväll), där du arbetar kvällspass ca en vecka per månad (till kl. 22).
VEM
Vi söker dig som:
- Är legitimerad biomedicinsk analytiker
- Talar och skriver svenska obehindrat
- Har erfarenhet från patologilabb
Därför ska du välja oss
- Helt digitalt labb i framkant
- Tvärprofessionellt team med starkt fokus på kvalitet och förbättring
- Arbetsplats med tydligt syfte - patienten i fokus
- Möjlighet att bidra till utveckling av nya metoder
Välkommen till ett labb där du får vara med och forma framtidens diagnostik! Vi erbjuder en heltidstjänst med inledande provanställning.
VAR
Tjänsten är placerad på vårt helt digitala volymlaboratorium i Solna. På avdelningen kommer du arbeta tätt tillsammans med ett team om ca 35 andra kollegor, bestående av biomedicinska analytiker, laboranter, laboratoriebiträden, undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och patologer. Vi jobbar med daglig styrning och kontinuerligt med förbättringsarbete.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, näraakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för.
