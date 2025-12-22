Biomedicinsk analytiker Närvård och preanalys USÖ
Region Örebro län / Biomedicinjobb / Örebro Visa alla biomedicinjobb i Örebro
Nu söker vi en biomedicinsk analytiker till enheten Närvård och preanalys, verksamhetsområde laboratoriemedicin, på Universitetssjukhuset i Örebro. Som medarbetare på Närvård och preanalys arbetar du i team med biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, undersköterskor och objektspecialister. Enheten innehåller flera av VO laboratoriemedicins stödfunktioner såsom provinlämning, IT, kvalité och även patient- och kundriktad verksamhet såsom provtagning, kundtjänst och PNA.
Laboratorieverksamheten i Region Örebro län är en länsklinik, vilket innebär ett samlat ansvar för den laboratoriemedicinska service som bedrivs vid laboratorierna inom Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesberg lasarett. Vi driver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, bakteriologi, virologi, immunologi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, patologi, cytologi och molekylärgenetik. Här arbetar drygt 300 personer med rutindiagnostik, forskning och utveckling samt utbildning.
Arbetsuppgifterna finns i huvudsak på provinlämningen med placering på provtagningen vid behov. På provinlämningen omhändertar vi prover som ska vidare till klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi samt prover som ingår i forskning och studier. Arbetet är mycket omväxlande och det är viktigt att kunna sköta flera arbetsuppgifter parallellt. Här har samarbetet med kollegor stor betydelse för hur dagen formas. På provtagningen utför vi venös och kapillär blodprovstagning och belastningsundersökningar på både vuxna och barn. Vi hjälper även till med provtagning ute på avdelningar och mottagningar på sjukhuset.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker med laboratoriemedicinsk inriktning. Vi fäster stor vikt vid att du ger kunder, patienter och medarbetare ett gott bemötande samt att du har hög service- och ansvarskänsla. Du är stresstålig och klarar av att arbeta med flera uppgifter samtidigt på ett strukturerat, kvalitetsmedvetet och noggrant sätt. Du har god samarbetsförmåga och bidrar även till verksamhetens utveckling.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
