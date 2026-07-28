Biomedicinsk analytiker
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Finspång Visa alla biomedicinjobb i Finspång
2026-07-28
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På Vårdcentralen Finspång arbetar idag sex biomedicinska analytiker, och nu söker vi ytterligare en kollega för att stärka vår laboratorieverksamhet.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Finspång är en del av Primärvårdscentrum inom Region Östergötland och finns sedan 2020 i moderna lokaler i Vårdcentrum Finspång. Här finns jourcentral, apotek, rehabilitering, närvårdsavdelning, LAH och kommunens korttidsboende, specialistmottagningar inom barn och hjärtsjukvård, vilket gör nära samverkan möjlig.
Från årsskiftet 2024–2025 bildade Vårdcentralen Finspång och Vårdcentralen Skärblacka ett gemensamt verksamhetsområde för att skapa en mer robust organisation inför framtidens behov. Tillsammans har verksamheten cirka 27 000 listade patienter och runt 130 medarbetare. Inkluderad i Vårdcentralen Finspång finns även en filial i Rejmyre.
Här kan du läsa om karriärstegen för biomedicinsk analytiker och om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
På Vårdcentralen Finspång arbetar idag sex biomedicinska analytiker, och nu söker vi ytterligare en kollega för att stärka vår laboratorieverksamhet. Vårdcentralen har ett eget, ackrediterat laboratorium där vi dagligen utför patientnära analyser och rutinanalyser.
Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du med både kapillär- som venprovtagning, glukos-belastningar, terapeutiska tappningar, barnprovtagning, analys av kemi (inklusive blodgaser), hematologi och koagulation samt hantering av provinlämning från våra vårdgrannar inom regionen och kommunen.
Du blir en del av ett välfungerande team och har ett nära samarbete med framför allt vårdcentralens undersköterskor samt övriga professioner på vårdcentralen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Eftersom vi möter patienter med olika språkliga och kulturella bakgrunder är flerspråkighet meriterande. Erfarenhet från arbete inom primärvården är meriterande.
Som person är du social, serviceinriktad och flexibel. Du har ett lugnt och professionellt förhållningssätt även i perioder med högt arbetstempo, arbetar strukturerat och följer gällande riktlinjer och rutiner. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och har god förmåga att prioritera och organisera ditt arbete på ett effektivt och patientsäkert sätt.
Vi värdesätter en mycket god samarbetsförmåga och ser att du trivs med att arbeta både i nära samverkan med kollegor inom den egna yrkesgruppen och tillsammans med övriga professioner på vårdcentralen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet vid tillsättning av denna tjänst.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med en veckoarbetstid på 40 timmar. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag–fredag. Din huvudsakliga placering kommer vara på Vårdcentralen Finspång men arbete på Vårdcentralen Skärblacka kan förekomma.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vårdcentrum Finspång, Brinells väg 9 (visa karta
)
612 30 FINSPÅNG Arbetsplats
Vårdcentralen Finspång Kontakt
Catharina Lundin, sjuksköterska, Vårdförbundet catharina.lundin@regionostergotland.se Jobbnummer
10013721