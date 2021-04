Biomedicinsk analytiker - Region Jönköpings län - Biomedicinjobb i Jönköping

Region Jönköpings län / Biomedicinjobb / Jönköping2021-04-12PatologilaboratorietBiomedicinsk analytiker Patologilaboratoriet/laboratoriemedicinVi sökerTill Patologilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping söker vi nu en kollega till vår kunniga och trevliga personalgrupp. Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Meriterande är erfarenhet från patologilaboratorium.Vi erbjuder digVi erbjuder dig ett stimulerande arbete i en modern och utvecklingsintensiv verksamhet. Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas inom ditt yrke och du välkomnas till en sammanhållen och integrerad verksamhet. Kombinationen av att ständigt arbeta med förbättringar, ha viljan och förmågan att tänka innovativt och att också våga prova ny teknik har gjort att vi är en verksamhet i framkant inom flera områden. Varmt välkommen till oss!Det här får du arbeta medInom klinisk patologi diagnostiseras tumörer, vävnadsprover samt cellprover. Tjänsten innebär vanligt förekommande arbetsuppgifter inom ett patologilaboratorium såsom skraptagning, bäddning, snittning samt färgning. Laboratoriet är öppet vardagar under dagtid. Tjänsten är ett vikariat under 1 år Tillträde 210816 eller enligt överenskommelse.För att du ska trivas hos ossFör att trivas hos oss ska du tycka om att arbeta i team där alla tillsammans jobbar för en god arbetsmiljö och mot verksamhetens mål. Även om du arbetar i ett team behöver du kunna jobba självständigt och ta egna initiativ i det dagliga arbetet. Då laboratoriemedicin ständigt utvecklas är det viktigt att du tycker om att arbeta i en utvecklande miljö och du som medarbetare förväntas arbeta med förbättringsarbete för att höja kvaliteten och förbättra flöden på enheten. Du arbetar för god kvalité och är van att planera, prioritera, genomföra och utvärdera. Du är engagerad och arbetar omsorgsfullt med dina arbetsuppgifter. Som person har du en hög grad av personlig mognad och anpassar dig till olika situationer. Stor vikt kommer att läggas vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.Detta värderar vi högtFör oss är allas delaktighet viktig. Våra medarbetare tar stort ansvar i verksamheten och driver utveckling och förbättringsarbeten. Det kan handla om att ansvara för metoders kvalitet och utveckling, leda projekt, ansvara för att implementera nya metoder eller att genomföra förbättringar i vår arbetsmiljö.Vår verksamhet präglas av regionens grundläggande värderingar med fokus på kundorientering, processorientering och ständiga förbättringar.Så här gör du om du är intresseradVälkommen att kontakta områdeschef Maria Kullman tfn 010-2422458.Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.Sista ansökningsdag är den 210425. Välkommen med din ansökan!Laboratoriemedicin är en förvaltning som har sin verksamhet spridd i länet. Vi är cirka 300 anställda, och verksamheten består av klinisk kemi och transfusionsmedicin i Jönköping, Höglandet och Värnamo, mikrobiologi och klinisk patologi och cytologi. Vi har även verksamhet på 19 vårdcentralslaboratorier i länet.Varför ska du jobba hos oss? Du har stora möjligheter att utvecklas i ditt yrke och du välkomnas till en sammanhållen och integrerad verksamhet.Kombinationen av att ständigt arbeta med förbättringar, ha viljan och förmågan att tänka innovativt och att också våga prova ny teknik har gjort att vi är en verksamhet i framkant inom fleraVaraktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%, Tillträde Enligt överenskommelse till 2022-08-31 -2021-04-12Fast lön. Kollektivavtal finns.Sista dag att ansöka är 2021-04-25REGION JÖNKÖPINGS LÄN5684573