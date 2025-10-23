Biomedicinsk analytiker - intermittent anställning
Statens Veterinärmedicinska Anstalt / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-10-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala
Särskild visstidsanställning | Deltid | Kollektivavtal | Tjänstepension | Friskvårdsbidrag | Uppsala | Sista ansökningsdag 2025-11-05
Ansök här: https://sva.
varbi.com/se/what:job/jobID:868657/
Om arbetsplatsen, SVA
Farliga djursmittor kan få allvarliga konsekvenser, från lidande hos djur och människor till ekonomiska förluster och störningar i matförsörjningen. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet som genom diagnostik, forskning och rådgivning stärker Sveriges förmåga att bekämpa djursjukdomar som utgör hot mot kritiska samhällsfunktioner. Friska djur - trygga människor.
Vi söker nu medarbetare till sektionen för bakteriologi, som ryms inom avdelningen för mikrobiologi. Sektionen arbetar med en bred och omväxlande bakteriologisk diagnostik inom veterinärmedicin. Vi utför diagnostiska undersökningar avseende bakteriella djursjukdomar och zoonoser med hjälp av odling, typning och resistensbestämning. Vi är (ett) nationellt referenslaboratorium för flera viktiga djursjukdomar och zoonoser. I vårt uppdrag ingår även övervakning och beredskapsdiagnostik för epizootier och andra smittsamma djursjukdomar. Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i sektionens team där du deltar i det dagliga diagnostiska arbetet med fokus på odling, art- och resistensbestämning av kliniskt relevanta fynd.
I förekommande fall självständigt utföra avläsningar och odlingar och registrera resultat i vårt egenutvecklade laboratoriedatasystem Svala.Kvalifikationer
Vi söker dig senior BMA med gedigen erfarenhet av veterinärmedicinsk bakteriologi. Du är utbildad biomedicinsk analytiker och har flerårig erfarenhet av laborativt bakteriologiskt arbete inom ackrediterad laboratorieverksamhet.
Det är viktigt att du är noggrann, självgående, van att samarbeta med andra och tycker om att arbeta både självständigt och i grupp. Du måste kunna uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Meriterande
Vi ser att du har goda teoretiska kunskaper inom veterinärmedicinsk bakteriologi och erfarenhet av odlingsbaserad mikrobiologisk diagnostik från en ackrediterad verksamhet. Vi ser även att du har erfarenhet av flera olika analystekniker exempelvis resistensbestämningar typning av bakterier med Maldi-tof. Det är meriterande om du har erfarenhet av storskalig diagnostik av Salmonella och goda kunskaper om resultat hantering i laboratoriedata system SVALA.Anställningsvillkor
Vi söker två medarbetare och tjänsterna är är intermittenta - dvs anställning på timme vid behov under 2026. Vi ser gärna att din ansökan skrivs på svenska.
Övrigt - bra att veta
Med diagnostik, forskning och expertkunskap bidrar SVA till en god djurhälsa och minskad smittspridning mellan djur och människor. Med Coronapandemin i minnet vet vi att djursjukdomar kan bli ett hot i samhället och slå hårt mot Sveriges matförsörjning, hälsa och ekonomi. Som beredskapsmyndighet ingår SVA i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten.
SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Tester och arbetsprov kan förekomma i samband med rekryteringsprocessen.
Myndigheten kan komma att genomföra bakrundskontroll i samband med rekryteringen.
Du som är svensk medborgare och tillsvidareanställd på SVA kommer bli krigsplacerad inom myndigheten.
För vissa tjänster kan en säkerhetsprövning med registerkontroll genomföras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Väx och utvecklas på SVA - välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/62". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Veterinärmedicinska Anstalt
(org.nr 202100-1868) Arbetsplats
Avdelningen för mikrobiologi, Bakteriologi Kontakt
Susanne André, sektionschef 018-674000 Jobbnummer
9570178