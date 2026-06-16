Bioinformatiker, vikariat
Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi / Naturvetarjobb / Uppsala Visa alla naturvetarjobb i Uppsala
2026-06-16
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi i Uppsala
National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS; https://nbis.se)
är en stor och snabbt växande nationell infrastruktur som främjar forskning inom livsvetenskaperna i Sverige genom att tillhandahålla support, infrastruktur och avancerad utbildning inom bioinformatikområdet. NBIS utgör bioinformatikplattformen på SciLifeLab (https://www.scilifelab.se),
en nationell resurs som tillhandahåller avancerade storskaliga tekniker och kunnande inom biovetenskaperna, och är också den svenska noden i den europeiska infrastrukturen ELIXIR för biologisk information.
Nu ska en av våra datastewarder/bioinformatiker vara föräldraledig och vi söker därför, under en tidsbegränsad period, en vikarierande data steward eller bioinformatiker inom vårt team för data management. Teamet arbetar med alla stödja svenska Life Science-forskare med datahantering enligt principerna för öppen vetenskap och FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Den person som anställs kommer framför allt arbeta med stöd till medicinsk och klinisk forskning och kommer också att affilieras med NBIS bioinformatikteam för medicinsk och hälsovårdsforskning.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med att möjliggöra life science-forskning i Sverige som är bortom vad som är möjligt att uppnå för enskilda forskare, ett enskilt universitet eller ett enskilt forskningsområde. Du kommer att bidra till nationella forskningsprojekt där hantering av genomik-, transkriptomik- och spatiella proteomikdata är en viktig del. Ett stort fokus kommer att ligga på att genomföra rutiner för användarstöd till forskare för hantering och tillgängliggörande av humangenetisk data. En viktig del i arbetet är också att utbilda forskare i bioinformatikforskning och forskningsdatahantering i Sverige.
Kvalifikationskrav
Framgångsrika sökande behöver uppfylla följande krav:
PhD inom något av följande områden: bioinformatik, molekylärmedicin eller ett närgränsande fält som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
Postdoktoral erfarenhet av att arbeta med humant omik-data.
Mycket god erfarenhet (minst 10 år) av arbete med bioinformatikdata, inkluderande erfarenhet av analys av t.ex. bulk- och singelcell-transkriptomikdata, spatiella proteomikdata samt Illumina och Nanopore helgenoms-, metylerings- och RNAseq-sekvenseringsdata.
Dokumenterad erfarenhet av arbete (minst 5 år) med inflammatoriska och infektionssjukdomar
Erfarenhet (minst 5 år) av att, på internationellt konkurrenskraftig nivå, självständigt driva supportprojekt.
Erfarenhet (minst 5 år) av att arbeta i en nationell infrastruktur för bioinformatikstöd
God förmåga i ett skriptspråk såsom R eller Python, samt att arbeta effektivt i Linux kommandoradsmiljö och på storskaliga datorkluster.
Mycket god förmåga att kommunicera på engelska, både i tal och skrift, samt kommunicera med forskare med olika bakgrunder.
Mycket god erfarenhet att samarbeta och arbeta i en serviceintriktad organisation.
Erfarenhet av undervisning.
Vilja att lära sig nya metoder och ha en förmåga att utveckla nya färdigheter.
Hänsyn kommer också ges till god samarbetsförmåga, driv, självständighet och personlig mognad, samt hur bra sökandes erfarenhet och färdigheter kompletterar och stärker NBIS verksamhet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av internationella repositorier för deponering och publicering av Life Science-data är meriterande.
Mycket god erfarenhet av arbete med avancerade bioinformatikanalyser, inkluderande pre-processning och statistiska analyser, selektion och visualisering, och genetiska associationsstudier är en stark merit.
Kunskapsöverföring är ett annat viktigt koncept för oss och handledarerfarenhet är starkt meriterande.
Erfarenhet av arbete med autoimmuna sjukdomar är ytterligare meriterande.
"Reproducerbar forskning" och "FAIR data" är centrala koncept för oss och erfarenhet av relevanta verktyg och metoder är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, vikariat 7 månader med möjlighet till eventuell förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde 2026-08-17 ellerenligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Bengt Persson, bengt.persson@icm.uu.se
Ansökan ska innehålla CV med referenser och ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.
Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2026, UFV-PA 2026/2134.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932), http://www.uu.se/jobb/
Box 596 (visa karta
)
752 37 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi Jobbnummer
9966541