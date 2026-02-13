Bioinformatiker till sektionen för Molekylär diagnostik i Lund
Region Skåne, Medicinsk service / Kemiingenjörsjobb / Lund Visa alla kemiingenjörsjobb i Lund
2026-02-13
Verksamhetsområde klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik har drygt 400 medarbetare fördelade på fyra orter i Skåne och består av sektionerna Klinisk genetik, Klinisk patologi och Molekylär diagnostik. Sektionen för molekylär diagnostik bildades 2021 och vi är idag över 110 medarbetare. Vi arbetar för att stärka och utveckla verksamheten inom det snabbt expanderande fältet molekylär diagnostik och precisionsmedicin. Vårt uppdrag är att bedriva högspecialiserad och modern laboratoriediagnostik inom olika metodområden utifrån sjukvårdens växande behov. Vi bedriver vårt arbete i nära samarbete med övriga laboratoriemedicinska specialiteter inom Region Skåne och sjukhusförvaltningarna samt i nära samverkan med Lunds universitet och inom ramen för nationella initiativ såsom Genomic Medicine Sweden.
Inom sektion Molekylär diagnostik utförs laboratorieanalyser inom allt från klassisk cytogenetik, massiv parallell sekvensering (MPS/NGS) och riktade dPCR-/PCR-/FISH-baserade genetiska analyser. Arbetet är främst inriktat på rutindiagnostik, men är parallellt mycket utvecklingsintensiv där nya analyser och metoder löpande implementeras i klinisk rutin. Under år 2025 utfördes mer än 38 000 kliniska analyser inom sektionen, inklusive drygt 13 000 NGS-analyser med inriktning mot cancer, ärftliga frågeställningar och infektionssjukdomar. Vid sektionens NGS-facilitet, centrum för molekylär diagnostik (CMD), arbetar cirka 37 medarbetare med expertis inom NGS och bioinformatik.
Bioinformatik- och mjukvaruteamet består av tolv personer med olika specialistkompetenser. Teamet sköter tillsammans utveckling och drift av allt från bioinformatiska pipelines och infrastruktur till IT-system, labbintegration/-automation och mjukvaror för tolkning av analysresultat. Arbetet sker i Linux-baserade miljöer, på bland annat ett dedikerat kluster med 1272 CPU-cores för high performance computation som specialbyggts för verksamheten. NGS-data genereras på CMD i en av Sveriges större maskinparker för short-read-sekvensering, med bland annat två Illumina NovaSeq 6000, en NovaSeq X Plus. För long-read finns en PacBio Revio och Oxford Nanopore.
Vi söker nu en driven och lösningsorienterad medarbetare till vårt bioinformatikteam.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• arbeta med utveckling av nya bioinformatiska flöden inom bland annat helgenom- och transkriptomanalys på allt från virus till människor
• ansvara för drift och kontinuerliga förbättringar av etablerade bioinformatiska flöden
• arbeta med utveckling, drift och förbättring av mjukvaror för visualisering och utvärdering av bioinformatiska resultat
• stödja genetiker/molekylärbiologer kring tolkning av genetisk data eller i tekniska frågor rörande sekvensering eller bioinformatik
• arbeta i nationella spjutspetssamarbeten inom genomik och bioinformatik.
Vårt arbete ligger alltid i framkant och därmed sker i princip all utveckling av nya analyser på plats, från grunden. Nya analyser sätts upp löpande och som bioinformatiker deltar du i allt från planering, vidare till implementering och validering och slutligen underhåll av robusta pipelines. Inom gruppen och i nationella nätverk finns en mångfald av kompetens inom bioinformatik, programmering och systemadministration. Vi delar mycket av vårt arbete offentligt via github (https://github.com/SMD-Bioinformatics-Lund/)
och vi använder oss i högsta möjliga grad av mjukvaror med öppen källkod.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig med kandidat- eller magisterexamen inom adekvat ämnesområde, med bioinformatik och genomik som bas, alternativt minst fyra års relevant arbetserfarenhet inom bioinformatik från näringsliv, sjukvård eller akademi. Du har goda kunskaper i svenska och/eller engelska i såväl tal som skrift.
För rollen krävs även att du har erfarenhet av:
• arbete med sekvenseringsdata (DNA- och/eller RNA-baserat)
• arbete i versionshanteringssystemet git
• arbete i en terminalbaserad Linux-miljö
• minst ett skriptspråk, exempelvis Python, Perl eller R.
Utöver detta är det meriterande om du har doktorsutbildning inom bioinformatik, genomik eller motsvarande. Det är även meriterande med erfarenhet av följande:
• arbete med containers (exempelvis Apptainer och Docker) och workflow managers (exempelvis Nextflow och nfcore, eller Snakemake)
• arbete i en verksamhet med dokumenteringskrav, såsom från ett ackrediterat laboratorium
• arbete i gemensam kodbas
• databaser (MongoDB eller SQL)
• python flask eller liknande
• javascript framework av något slag.
För att lyckas i rollen behöver du ha god samarbets- och kommunikationsförmåga samt kunna prioritera ditt arbete. Därtill har du god problemlösningsförmåga, är noggrann och har förmåga att arbeta självständigt även då befintliga rutiner saknas. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
