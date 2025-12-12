Bioinformatiker med inriktning mot AI
2025-12-12
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.
Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/farmaceutisk-biovetenskapPubliceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Datahantering och analys av data från cellprofileringsexperiment med Cell Painting och high-content imaging. Djupinlärning och multivariata metoder, supervised och unsupervised. Utveckling av mjukvaror och pipelines för analys av storskalig bilddata. Deltagande i VR/SciLifeLab infrastrukturen Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS).
Forskningsgruppens webbsida: https://pharmb.io/
CBCS webbsida: https://www.cbcs.se/
Kvalifikationskrav
- Doktorsexamen i bioinformatik, datavetenskap, datateknik, vetenskaplig beräkning eller närliggande område
- Dokumenterad erfarenhet av AI-metoder för analys av tabulära dataset och bildbaserad data, inklusive djupa neurala nätverk
- Dokumenterad erfarenhet av bildanalys
- Stark kompetens inom Python-programmering och Linux/HPC-miljöer
- Tidigare erfarenhet av virtualisering och mjukvaruutveckling
- Goda sociala färdigheter och förmåga att arbeta med flera parallella projekt
- Förmåga att arbeta både i team och självständigt samt lösa problem på egen hand
- Förmåga att dokumentera kod och projekt samt interagera med forskare från andra discipliner
- Utmärkta kommunikationsfärdigheter i skriftlig och muntlig engelska är ett krav.
Önskvärt/meriterande
- Erfarenhet av analys av data från cellbaserade försök med mikroskopi
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Ola Spjuth, e-post mailto:ola.spjuth@uu.se
.
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren e-post mailto:marina.ronngren@.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 7 januari 2026, UFV-PA 2025/3922
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
