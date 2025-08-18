Bioinformatiker med expertis i genomdataanalyser
Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet med regeringens uppdrag att främja kunskapen, forskningen och intresset för vår värld. Myndigheten är en framstående forskningsinstitution och Sveriges största museum. Museet har under mer än 200 år samlat in föremål och data och bedrivit forskning om livet på jorden. Samlingarna innehåller fler än 11 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. All forskning och kunskap delas i utställningarna, Cosmonova och i aktiviteter på museet och digitalt.
DNA-laboratoriet vid institutionen för bioinformatik och genetik är en forskningsinfrastruktur för att generera toppmoderna molekylära data för forskning och miljöövervakning. Det är en anläggning för hela museet och inkluderar välutrustade DNA-laboratorier och personal med expertis inom molekylära metoder och bioinformatik.
DNA-laboratoriet ger stöd i att generera genetiska data från alla typer av organismer och miljöprover, bioinformatiska analyser samt utbildning i både molekylära metoder och bioinformatik.
DNA-laboratoriet är bland de världsledande laboratorierna inom museomik, det vill säga generering och analys av genomomfattande data från gamla museiprover. Många forskare, studenter och forskningsbesökare från andra institutioner i Sverige och utomlands använder anläggningen, och vårt mål är att hjälpa forskare och studenter att nå sina vetenskapliga mål.
Större delen av tiden (ca 70-80%) kommer ägnas åt att assistera och underlätta (långsiktigt och dagligt) för forskare från Naturhistoriska riksmuseet som vill bedriva samlingsbaserad genetisk forskning. För att ligga i vetenskapens framkant förväntas en del av arbetstiden (ca 20-30%) ägnas åt egen forskning, vilket inkluderar publicering av forskningsartiklar och ansökan om extern finansiering.
Huvudsakliga ansvarsområden är:
* Genomföra avancerade dataanalyser främst på genomiska data.
* Utveckla och dela pipelines och arbetsflöden för avancerade dataanalyser.
* Utbilda studenter och forskare inom bioinformatik.
* Engagera sig i kontinuerlig utveckling och förbättring av DNA-laboratoriet.
* Hjälpa till med bioinformatiska analyser för projekt som drivs på museet.
* Genomföra egen forskning, inklusive ansökan om extern forskningsfinansiering.KvalifikationerKvalifikationer
* Doktorsexamen i bioinformatik, molekylärbiologi, datavetenskap eller relaterade ämnen som arbetsgivaren anser vara relevanta för tjänsten
* Omfattande erfarenhet (motsvarande 3+ år) med analys av eukaryota genomiska DNA-data (t.ex. de novo-assemblering, mappning av resekvenseringsdata, genom-annotering)
* Erfarenhet av populationsgenomiska analyser (t.ex. admixture, PCA, F-branch-statistik).
Meriterande:
* Postdoktorala studier är starkt meriterande
* Erfarenhet av arbetsflödesutveckling med till exempel Nextflow eller Snakemake
* Erfarenhet av att använda AI vid utförande av bioinformatiska uppgifter
* Erfarenhet av att arbeta med högpresterande datorsystem som de som tillhanda-hålls av NAISS (naiss.se)
* Erfarenhet av att undervisa i bioinformatiska metoder
* Erfarenhet av att arbeta med samarbetsprojekt och koddelning (t.ex. git och GitHub)
* Erfarenhet av att kombinera genomdata med stordata hämtade från stora datalager för biologisk mångfald/klimat (t.ex. GBIF)
Du är en person som planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du skapar tydliga strukturer som även andra kan arbeta utifrån och ser till att deadlines hålls. Du har också en god samarbetsförmåga där du värdesätter andras synpunkter och kompetens och bidrar till en laganda där alla får utrymme att lyckas. Du bygger relationer, hjälper till att tydliggöra gruppens mål och uppgifter och delar med dig av din kunskap.
ÖVRIGT
I din ansökan, vänligen inkludera;
1) Ett kort motivationsbrev (max 1 sida)
2) CV inklusive publikationer
3) Länk till GitHub eller liknande
4) En portfölj av bioinformatiska verktyg
5) En uppsättning av analyser/arbetsdokument som gör det möjligt för oss att bedöma sökandens organisationsnivå inom bioinformatik
Vårt mål är att genom forskning och publik verksamhet visa vägen till ökad kunskap och handlingskraft, för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar och ljus framtid. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.
