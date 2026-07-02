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Föreningsalliansen I Uddevalla Aktiebolag / Kassapersonalsjobb / Uddevalla Visa alla kassapersonalsjobb i Uddevalla
2026-07-02
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Vår mest erfarna medarbetare går nu vidare till annat arbete. Våra förväntningar på den som ersätter är att du är 18 år fyllda och trivs med att serva människor, unga som gamla.
Huvudräkning är viktigt att kunna och integritet betyder mycket. Vi hanterar kontanter hela dagen vilket betyder mycket ansvar.
Utbildning ges på plats av erfarna kollegor under sommaren.
Arbetet startar 1 augusti och då skall utbildningen vara klar.
Arbetet är ensamarbete dagtid, kväll och söndag. Lördagar håller vi stängt. Deltid c:a 40 % plus xtra vid annans sjukdom/ledighet
Arbetet är stundtals stressigt men inta hela tiden.
Vi kommer att be dig visa utdrag ur belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01
E-post: foreningsalliansen@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningsalliansen I Uddevalla Aktiebolag
(org.nr 556316-9894)
Kungsgatan 37 (visa karta
)
451 30 UDDEVALLA Arbetsplats
Föreningsalliansen i Uddevalla AB Jobbnummer
9989851