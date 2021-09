Bingovärd - Pema AB - Kassapersonalsjobb i Södertälje

Prenumerera på nya jobb hos Pema AB

Pema AB / Kassapersonalsjobb / Södertälje2021-09-17BingoRingen i Södertälje är en nystartad bingohall som ligger i Lunagallerian, plan 3. Till oss kommer kunder för en social och trevlig avkoppling i vardagen. Allt vårt överskott går till föreningslivet, vilket gör vårt arbete mycket betydelsefullt.Beskrivning av arbetsuppgifter:Vi söker nu en medarbetare som kommer arbeta ca 13% på schema samt extra vid behov. Arbetspassen är lagda på dagar, kvällar och helger.Arbetsuppgifterna innefattar bland annat försäljning, caféverksamhet, kassahantering och kundservice. Hos oss är det viktigt att kunderna står i fokus och att vi ger bästa möjliga service. Under din första period hos oss kommer du gå under upplärning för att lära dig och förstå arbetet. Därefter kommer du arbeta ensam på arbetspassen.Beskrivning av kvalifikationer:Du ska ha fyllt 18 år och ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Meriterande om du kan fler språk men inget krav. Vi vill att du ska vara serviceinriktad, lyhörd, social och stresstålig. Ett plus är om du har bra sinne för siffror och är snabblärd. På Bingoringen i Södertälje arbetar vi själva under arbetspassen och därmed viktigt att du kan arbeta självständigt och kan ta egna initiativ. Om du tidigare har arbetat inom kundservice och försäljning ser vi det som en merit, men störst vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper.I din ansökan vill vi se CV samt personlig presentation.Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.Vi tar endast emot ansökningar via e-post. Märk din ansökan med Bingovärd Södertälje 13Vi undanber att försäljare kontaktar oss.2021-09-17Sista dag att ansöka är 2021-09-26Pema ABLunagallerian, plan 315172 Södertälje5977122