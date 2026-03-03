Bimekaniker med erfarenhet
2026-03-03
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
BILMEKANIKER TILL VÅR VERKSTAD PÅ BILHUSET HALLAND AB
Vi söker en erfaren fordonstekniker till vår bilverkstad.
Bra lön och flexibla villkor.
Du är praktiskt lagd och har ett brinnande intresse för bilar och bilmekanik. Du är engagerad och drivs av att hela tiden utvecklas och hålla dig uppdaterad inom den senaste tekniken.
Du är en ansvarstagande, erfaren och duktig fordonstekniker med ett genuint bilintresse och med ambition att utveckla både dig själv och din arbetsplats.
Arbetsuppgiften innefattar felsökning, service, reparationer av personbilar och lätta lastbilar av de flesta bilmärken.
Skicka din ansökan till:bilhusethalland@hotmail.com
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: bilhusethalland@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilhuset Halland
Tångvägen 3 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilhuset Halland AB Kontakt
Valle R bilhusethalland@hotmail.com 0734000074 Jobbnummer
