BIM-samordnare till en Arkitektfirma i Malmö!
Är du i början av din karriär och vill få möjligheten att jobba som BIM-samordnare? Har du studerat inom bygg och är redo för nästa steg? Vi söker dig som antigen är i starten av sin karriär eller har några års erfarenhet med sig, välkommen in med din ansökan!
Om tjänsten:
Vi söker nu för vår kunds räkning en BIM-samordnare. Du blir du en del av en arkitektfirma som arbetar med att utforma hållbara byggnader och stadsmiljöer, från tidiga skeden till färdig projektering. Som BIM-samordnare ansvarar du för att strukturera, samordna och kvalitetssäkra projektets modeller. Du sammanställer beställarens krav och säkerställer att rätt information finns i modellerna inför leverans. Du tar fram och följer en BIM-samordningsplan, samordnar olika discipliner och programvaror samt kontrollerar att modellerna håller en gemensam standard och är fria från kollisioner.
Vidare leder du BIM-möten där du går igenom handlingar och planerar genomförandet genom att fördela ansvaret samt säkerställer vad som ska levereras och hur. Rollen innebär även att samordna arbetet mellan projektledare, arkitekter och övriga i uppdraget. I rollen ligger ditt huvudfokus på BIM-samordning, men en del tid avsätts även för att stödja projekteringsuppdragen. Det innebär att du aktivt bistår projektledare och projektteam i det dagliga arbetet.
Vi söker dig som: Har en civilingenjörsexamen inom bygg med inriktning arkitektur eller BIM, alternativt annan eftergymnasial utbildning i kombination med minst 1 års erfarenhet.
Har erfarenhet av liknande processer och förståelse för hur projektering fungerar.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska då båda språken används inom kontaktytor internt såväl som externt.
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Erfarenhet från byggrelaterade roller, till exempel entreprenad, VVS eller byggprojekt.
För att trivas i rollen tror vi att du som person är hjälpsam och lyhörd, med en stark vilja att dela med dig av din kunskap och erfarenhet. Du trivs med att stötta både egna och andras projekt, svara på frågor och guida kollegor i arbetsprocesser och verktyg. Att arbeta pedagogiskt och i grupp, både internt och med externa konsulter, är naturligt för dig och du gillar att bidrar till teamets framgång.
Om kundföretaget:
Vår kund är verksamma inom arkitektur och driver ett av Sveriges större arkitektkontor, med omkring 150-170 anställda. De arbetar brett med projekt inom bostäder, stadsutveckling, kommersiella fastigheter och offentliga miljöer, och är involverade genom hela processen, från idé och gestaltning till färdig projektering. Verksamheten präglas av ett starkt fokus på hållbarhet, kvalitet och långsiktiga lösningar i den byggda miljön.
Om anställningen:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du på långsikt blir direktanställd hos kunden.
Övrig info: Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Malmö
Lön: Marknadsmässig månadslön
Kontaktperson: Madeleine Rydelius
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "friday 4420".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
211 22 MALMÖ
Friday
Recruiter
Madeleine Rydelius madeleine.rydelius@Friday.se
