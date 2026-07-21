BIM specialist
Centio Consulting Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-21
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Vi söker en BIM-specialist inom digital informationshantering till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på 40–60 % av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
BIM-specialisten arbetar övergripande på regionen som stöd till projektledare och entreprenörer i frågor rörande BIM och 3D-modeller.Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Ta fram förvaltningsvyer ur 3D-modeller
Navigera och agera pilot i modellen
Stötta regionen vid frågor kring hanteringen av 3D-modeller
Stötta i granskning av 3D-modeller
Utbilda medarbetare
Ansvara för uppdateringar och förvaltning av modellerna
Följa utvecklingsprojekt på Trafikverket i framtida arbetssätt inom exempelvis IDS (informationsleveransspecifikation), maskinläsbara kravställningar och ett standardiserat arbetssätt i linje med ISO 19650 och ISO 55000
Framtagning och implementera nya arbetssätt
Stödja i framtida kravställning kopplat till BIM
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka dig i både tal och skrift på engelska och svenska
God samarbetsförmåga
Kunna arbeta självständigt
God problemlösningsförmåga
Högskoleexamen omfattande minst 120 högskolepoäng (hp).
Arbetat minst 5 år som BIM specialist inom väg, spår eller järnvägsuppdrag. Erfarenheten ska vara max 8 år gammal.
Erfarenhet av arbete med framtagande och implementering av BIM krav.
Fördjupad kompetens inom IFC och openBIM-metodik.
Dokumenterad god kännedom om standarden ISO 19650.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102998-2109873". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
10008356