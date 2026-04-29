Biluthyrare till Rejmes i Norrköping - sommarjobb
Tage Rejmes Bil AB / Butikssäljarjobb / Norrköping Visa alla butikssäljarjobb i Norrköping
2026-04-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tage Rejmes Bil AB i Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Gillar du att ha många bollar i luften, möta människor varje dag och ta eget ansvar? Då kan rollen som Biluthyrare hos oss vara rätt för dig. Här får du ett varierat arbete i högt tempo, där din service gör verklig skillnad för kunden.
Som biluthyrare är du vårt ansikte utåt. Du möter kunder i olika situationer och ser till att deras resa börjar och slutar på bästa sätt.
Om rollen
Du ansvarar för hela uthyrningsprocessen - från första kundkontakt till återlämning. Det innebär ett varierat arbete där du växlar mellan kundmöten, administration och praktiskt ansvar för bilarna.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Uthyrning och återlämning av bilar
Upprättande och administration av hyresavtal
Hantering av betalningar och fakturering
Säkerställa att bilar är i gott skick inför nästa kund
Ge service i toppklass och guida kunder till rätt lösning
Vem är du?
Du trivs i ett högt tempo och gillar att ha struktur även när det händer mycket. Du är lösningsorienterad, tar ansvar och har lätt för att skapa förtroende i mötet med kunder.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av service eller försäljning
Är van att hantera flera uppgifter samtidigt
Har god kommunikativ förmåga och är trygg i kunddialoger
Är självgående men också en lagspelare
Har god datorvana
Har B-körkort (manuell)
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos Rejmes blir du en del av en arbetsplats där människor står i fokus. Vi vill att du ska trivas, utvecklas och känna stolthet i ditt arbete - och vi arbetar aktivt för att du ska ha rätt förutsättningar att växa, oavsett var du befinner dig i din karriär.
Vi är i en spännande utvecklingsfas där nya idéer uppmuntras och där du har möjlighet att påverka. Samtidigt erbjuder vi tryggheten i en stabil organisation med kollektivavtal, bra villkor och förmåner.
Hos oss möts du av en stark gemenskap där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Skicka in ditt CV så snart som möjligt, senast 17 maj 2026. Istället för personligt brev ber vi dig att svara på några urvalsfrågor. Tjänsten är en sommaranställning med goda möjligheter till förlängning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tage Rejmes Bil AB
(org.nr 556436-5913)
602 28 NORRKÖPING (ÖSTERGÖTLANDS)
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9883692