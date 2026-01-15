Biluthyrare - extrajobb
2026-01-15
Vi söker nu Extrapersonal till Hertz och vår biluthyrningsstation som kan komma in och jobba med kort varsel vid sjukdom eller ökat behov. Tycker du om att möta människor, ge god service och är duktig på planering och problemlösning? Då är detta jobbet för dig! Stationen är öppen 365 dagar om året. Publiceringsdatum2026-01-15Om tjänsten
Det som ingår i arbetsuppgifterna är primärt:
• Skadehantering.
• Iordningställa våra bilar mellan varje uthyrning (tvätt, städning och enklare service).
• Billeveranser och daglig planering av stationens tillgängliga vagnpark.
• Kundmöte
Det som kan ingå vid vissa tillfällen är:
• Allmän kundservice och enklare ekonomisk redovisning.
Vem är du?
Egenskaper som vi värdesätter är ordningssinne och initiativförmåga, stresstålighet, ett positiv tänkande och bra laganda, d.v.s. det är viktigt att kunna bidra till ett gott samarbete. Vi ser väldigt positivt på om du haft liknande arbete sen tidigare men det viktigaste av allt är att du vill lära dig och genuint vill skapa ett bra kundbemötande. Du behöver vara självgående och själv se vad som behöver göras och vart du kan stötta upp.
Du måste ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift, behärska engelska i tal och skrift, ha känsla för logistik och ha haft körkort i minst 1 år. B-körkort för manuell växellåda är ett krav. För tjänsten måste du vara studerande eller ha en annan huvudsaklig sysselsättning.
Omfattning och placeringsort
Arbetstiderna är varierade vid behov, vardagar, kvällar och helger. Utgångsort är Växjö men körning till och från andra orter förekommer inom tjänsten.
Att arbeta hos oss
Hos oss på Johan Ahlberg Bil AB får du en trygg anställning. Vi är anslutna till kollektivavtal med tillhörande försäkringar. Vi har förmåner så som friskvårdsbidrag, personalrabatter och möjligheter att skapa ett stort nätverk inom de fem orterna vi arbetar på. Vår bransch är föränderlig och här får du möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Inom Johan Ahlberg Bil AB arbetar vi aktivt med att öka mångfalden inom vår verksamhet. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Sista ansökningsdag är 25/1. Urvalsprocessen sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail utan endast via denna portal.
På Ahlberg Bil arbetar vi efter värdeorden Engagemang, Ansvarstagande och Omtanke. Dessa är genomgående i allt vi gör - i vår kontakt med kunder, hur vi agerar mot varandra och hur vi utför vårt arbete. Vi är mycket stolta över våra varumärken och sätter stort värde i att utföra service, reparationer, försäljning och övriga tjänster med högsta kvalitet. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa att skapa Sveriges trivsammaste arbetsplats och även Sveriges nöjdaste kunder
