Biltestare sökes till kund i Strängnäs!
2025-09-30
Nu söker vi en driven biltestare till vår kund i Strängnäs! Har du fordonsteknisk utbildning och är redo för en ny utmaning? Sök redan idag! Vill du arbeta med kvalitetssäkring och utveckling inom fordonsbranschen? Vi söker nu en noggrann och ansvarsfull biltestare till en växande kund med verksamhet i Strängnäs.
Biltestare i SträngnäsSom biltestare är dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Genomföra tester och inspektioner på begagnade fordon enligt specifika rutiner och kvalitetskrav.
Dokumentera resultat och rapportera avvikelser till ansvariga team.
Utföra provkörningar och utvärdera fordons funktion, säkerhet och prestanda.
Samarbeta med tekniker och andra team för att säkerställa hög standard på levererade fordon.
Krav och kvalifikationer för biltestare Genomförd fordonsteknisk utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet inom fordonsbranschen.
God förmåga att dokumentera och rapportera resultat tydligt och noggrant.
Tekniskt intresse och förståelse för olika bilmodeller samt moderna fordonssystem.
B-körkort (manuell växellåda) är ett krav.
Meriterande erfarenheter som biltestare Erfarenhet av arbete med kvalitetssäkring eller testning av fordon.
Kunskaper inom felsökning och diagnos av bilars elektronik och mekanik.
Certifieringar inom fordonsdiagnostik är starkt meriterande.
Vana att arbeta enligt standardiserade rutiner.
Personlig profil
Vi söker dig som är självgående, strukturerad och lösningsorienterad. Du har ett genuint intresse för kvalitet och utveckling av arbetsprocesser. God kommunikationsförmåga och laganda värderas högt. Du ser möjligheter och vill bidra till verksamhetens ständiga förbättring.
AnsökanHar du frågor om tjänsten som biltestare eller vill veta mer kontakta vår rekryterare Marco på marco.guerra@fordonsakademin.se
Ansök så snart som möjligt, då vi hanterar ansökningar löpande!
Om FordonsakademinFordonsakademin är en ledande aktör inom rekrytering och bemanning för fordonsindustrin. Vi erbjuder långsiktiga matchningarmellan arbetsgivare och arbetssökande över hela landet. Som en del av Arenakoncernen fokuserar vi på hållbara och kvalitetssäkrade bemanningslösningar för branschen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Marco Guerra marco.guerra@fordonsakademin.se
9533777