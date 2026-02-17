Biltema Logistics söker Logistikkoordinatorer
Biltema Logistics AB / Logistikjobb / Halmstad Visa alla logistikjobb i Halmstad
2026-02-17
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biltema Logistics AB i Halmstad
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vill du spendera sommaren med att ha en nyckelroll nyckelroll i ett av Hallands största logistikföretag? Biltema Logistics söker nu en logistikkoordinator till vår verksamhet som trivs i en tydligt operativ roll med daglig närvaro i och nära lagerverksamheten. Det här är en hands-on-roll för dig som gillar att vara där det händer och som vill arbeta praktiskt med logistikflöden i det dagliga arbetet. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill få värdefull erfarenhet inom lagerlogistik! Hos oss får du inte bara ett sommarjobb - du blir en del av Biltema Logistics, ett företag där vi sätter samarbete, utveckling och ordning i fokus för att skapa resultat tillsammans.
Vem vi söker
Vi letar efter strukturerade och lösningsorienterade personer som trivs i en dynamisk miljö där tempot är högt och besluten viktiga. Du har en analytisk förmåga och gillar att arbeta med människor. Du kommer tillsammans med kollegor på lagret att stötta lagerverksamheten med operativa logistikfrågor. Vi söker dig som: * Är över 18 år och tillgänglig för arbete under sommaren (juni-augusti). Uppstart kan ske tidigare enligt överenskommelse. * Avslutad gymnasial utbildning. Meriterande om du har en pågående eller avslutad eftergymnasial utbildning inom logistik, ekonomi, IT eller liknande område. * Har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i affärssystem eller lagerhanteringssystem, exempelvis Astro M2 och O2. (meriterande men inget krav). * Har en god kommunikativ förmåga och kan samarbeta effektivt med kollegor och externa parter. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal som skrift. * Som person är du självgående och strukturerad med en hög service- och samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat men har förmågan att vara flexibel i mötet med andra utan för den sakens skull frångå etablerade rutiner och processer. Du har ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete.
Dina arbetsuppgifter:
Som Logistikkoordinator på Biltema Logistics har du en central roll i vår operativa lagerverksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar: * Du hjälper till att säkerställa kvalitén på godset ut till butikerna och hanterar samt inventerar artiklar på lagret. * Du kontrollerar nya artiklar som anländer till lagret och inrapporterar dessa i Astro. * Du är IT's förlängda arm kring hårdvara på lagret så som handscanners och truckdatorer. * Arbete i vårt logistiksystem för att hantera ordrar och flöden. Arbetstiden är förlagd 07:00-16:00 måndag-fredag.
Varför Biltema Logistics?
Biltema Logistics är inte bara ett logistikföretag - det är en arbetsplats med en unik kultur och starka värderingar. Vi är stolta över att vara en av Hallands största arbetsgivare och en del av Biltema, ett företag känt för sin framgång och starka varumärke. Våra värderingar - Enkelhet, Sparsamhet, Handlingskraft, Ordning & Reda samt Flexibilitet - genomsyrar allt vi gör och skapar en inspirerande arbetsmiljö där du kan utvecklas och bidra till vår framgång. Vi erbjuder: * En utvecklande roll där du får insyn i logistikprocesser på en stor och växande arbetsplats. * Möjligheten att bygga värdefull erfarenhet inom logistik. * En positiv och stöttande arbetsmiljö med tydliga rutiner och mål. * Möjlighet att arbeta i ett företag med starkt varumärke och en viktig roll i Biltemas framgång.
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan snarast då vi tillämpar löpande urval, dock senast 2026-03-17 Välkommen att spendera din sommar med oss på Biltema Logistics och bidra till att skapa smidiga leveranser till våra varuhus! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7242477-1846323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Logistics AB
(org.nr 556672-2830), https://www.biltemalogistics.se
Turbingatan 15 (visa karta
)
302 45 HALMSTAD Jobbnummer
9747569