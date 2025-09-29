Bilskadetekniker till Stockholm!
Fordonsakademin Sverige AB / Tunnplåtslagarjobb / Stockholm Visa alla tunnplåtslagarjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en erfaren bilskadetekniker till vår kund i Stockholm. Ta chansen och sök idag!
Om tjänsten
Du kommer i denna tjänst att arbeta med krockskadade bilar på många olika bilmärken och hantera såväl små reparationer som stora strukturskador.
Exempel på arbetsuppgifter:
Byta och rikta karossdetaljer
Svetsa, limma och nita
Demontering och montering
Samverka med planering, skadeberäknare och arbetsledare för att skapa goda resultat Publiceringsdatum2025-09-29Profil
Vi söker dig som är erfaren bilskadetekniker med flerårig erfarenhet. Du har förmågan att arbeta självständigt, är serviceinriktad, engagerad och noggrann. Det är viktigt för oss att du blir en i gänget, att du har stor social kompetens och god samarbetsförmåga. Utöver detta ser vi gärna att du har datavana och förstår hur tidsstämpling fungerar. Tjänsten förutsätter att du har B-körkort. Du behärskar svenska väl i tal och skrift.
Ansökan
Vid frågor om tjänsten kontakta Johanna på 0738558647 eller via mail: johanna.aslan@fordonsakademin.se
. Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Fordonsakademin Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare - så starka att de i sin tur lyfter andra. Värderingar Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://fordonsakademin.se/ Arbetsplats
Fordonsakademin Kontakt
Johanna Aslan johanna.aslan@fordonsakademin.se 0738558647 Jobbnummer
9531713